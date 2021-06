Sywertje, Sywertje, wat DOE je nu? Het knulletje dat in 2008 nog op de GeenStijl werd uitgeroepen tot 1ste President van Nederland is groter gegroeid en heeft zich ontwikkeld tot een eenmans-gazastrook waar iedereen een mening over heeft. Op de NPO werd Syw vandaag al "Anton Mussert" genoemd, en Lieve Kitty van de T. muntte vanmiddag het dodelijke "CDA-burgerman". In juni vorig jaar kreeg Sywert een dikke opkont in het GeenStijl CoronaCafé voor zijn dapp're strijd om De Zorg te Beschermen, inmiddels weten we dat Syws urgente hoognodige om niet mondkapjes zonder winstoogmerk in de opslag staan te verrotten & dat Sywert cum suis miljoenen cadeau hebben gekregen van geen fuk gevende VWS-ambtenaren die 5,1 miljard euro aan het verbranden waren, als lijken in India. En het waren diezelfde geldsmijtende VWS-ambtenaren die het helemaal dikke prima vonden dat Sywert de filantroop aan het uithangen was in de media's (Volkskrant). Zulks stinkt natuurlijk enorm, en daarom trok GeenStijl-verslaggever Tom Staal vandaag met een knijper op de neus naar dat Haagse taxpoetcrematorium. HOE DAN?

BonusToegift. De Interne VWS Files

Gedurende de gehele corona-pandemie verschenen en verschijnen er dagelijkse interne round-ups bij het Ministerie van VWS, met alles wat er in de (sociale) media's geschreven, geïnfluenced en getwitterd wordt. Over VWS, over Hugo, over Rutte, over de maatregelen, et cetera. GeenStijl kijkt al een tijdje mee, met dank aan een vriendelijke, hoestende man, in een parkeergarage. Vanavond een exclusief inkijkje. Opklikken voor groot: