Zo. Even heel Europa op groen gekwakt want die reisadviezen kloppen toch van geen kant. Vroeger, toen de toerist met zijn grensoverschrijdende gedrag nog niet gecriminaliseerd werd met een ratjetoe aan zouteloze PCR-testen, prikbewijzen, QR-codes, coronapaspoorten, opportuun gelul van Tante Ursula, quarantainedreigementen en torenhoge boetes, waren die reisadviezen nog wel handig. Dan ging je op pad naar een of ander schijtland en dan wist je in welke regio's je niet moest zijn. Maar nu is gewoon alles oranje, en dan weer geel, en dan weer oranje en het voelt allemaal of ze bij het RIVM en op de ministeries na het zuipen van een fles arak lukraak in de ballenbak van Lucille Werner (CDA) staan te geilen terwijl het volk op de achtergrond om groen krijst.

"Wie wil begrijpen hoe dat nu toch kan gebeuren, moet kijken naar een bureaucratische molen met daarin de Nederlandse overheid en Europa." Kennelijk doet het EDCD (Europese RIVM) op dinsdag een risicoanalyse van de week ervoor. De gegevens worden op donderdag gepubliceerd. Daar maakt het RIVM dan een analyse van (maandag). De RIVM-analyse gaat naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dan kijken er vierhonderd ambtenaren uit het middenkader naar, mannen in geruite overhemden met namen als Theo en Henk, mannen die zich heel erg belangrijk voelen maar dat zijn ze niet, vervolgens stelt Buitenlandse Zaken samen met Volksgezondheid een reisadvies op (vrijdag), dan kijken er ook nog eens een miljoen tussenmanagers naar, en bij grensgevallen wordt er nog een weekje gewacht. En dan krijg je dus reisadviezen voor de situatie van twee weken terug EN DAT KLOPT NIET MEER. En de helft van de tijd is die data van het EDCD ook niet volledig en dan loopt het daar al in de soep. Welnu. Onze tip. Gewoon GAAN.

Kijk

PRAKTIJKVOORBEELD uit de linktips. "Ibiza op geel dus op naar Ibiza. Ow , negatieve pcr test verplicht en bijbehorend “reisdocument “. Dus naar de commerciële test geweest en voor 89 pp een negatieve pcr test op zak en een pdf’je als reisdocument. Schiphol , anderhalve meter , geen controle op reisdocument of negative test . Met vol vliegtuig naar Ibiza. Aankomst Ibiza , geen controle op negatieve pcr test. Aankomst hotel , vol met Hollanders en niemand die zich aan maatregelen houdt .,,, Wie zijn nou wappies ?!"