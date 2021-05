Ditmaal niet Trump die een beetje vrij-associeert over bleekmiddel en lichtbehandelingen, maar echte wetenschappers. Wel wetenschappers die een beetje buiten de gevestigde """wetenschappelijke""" orde vallen, maar dat is nu eenmaal waar het meestal echt interessant is. Enfin, wat is Ivermectine? Nogal een paardenmiddel! "Ivermectine (merknamen Mectizan®, Stromectol®) is een anti-parasitair geneesmiddel dat werkzaam is tegen de meeste darmwormen (niet tegen lintwormen), parasitaire mijten en luizen. Het wordt bij de mens met name gebruikt tegen rivierblindheid, maar ook in de veterinaire geneeskunde bij onder meer paarden, herkauwers, honden en vogels."

De FDA raadt gebruik tegen corona bij mensen af, en beroept zich daarbij op 1 studie die zich beperkte tot in vitro, waarbij mensen noch dieren betrokken waren. Het bovenstaande draadje echter, haalt 20 studies aan waarvan meerdere op mensen en dieren, 1 daarvan is metastudie. De conclusie lijkt dat gebruik in vroege stadia even veilig als effectief is. De drie bedenkingen die aangehaald worden zijn dat 1) het onduidelijk is hoe effectief het is bij ernstige covid-gevallen, 2) de claim dat het 'de pandemie kan beëindigen' overtrokken is en 3) mortaliteitsvermindering van 70% uit de metastudie nog altijd lager is dan die van vaccins.

De conclusie van de draad is dan ook dat Ivermectine niet zozeer een vervanging is voor een vaccin, maar een aanvullend medicijn dat bij het oplopen van covid gebruikt kan worden voor mensen die nog geen toegang hebben tot het vaccin. U kunt in de comments wedden wanneer de MSM 180 op dit dossier komt. De winnaar maakt kans op een reis naar Wuhan.

