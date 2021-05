Want er zit iets in het water. Bovenstaand zijn nieuw-gelekte radarbeelden van het onderstaande voorval op 15 juli 2019 rondom de gloednieuwe Amerikaanse stealth-boot USS Omaha, waarbij bolvormige UFO's het schip benaderen en vervolgens in het water verdwijnen. Als ZE een basis hebben, ligt die waarschijnlijk ergens onder de zeespiegel. Over het Pentagon-inlichtingenrapport dat komende maand over de kwestie verschijnt, wordt volgens onderzoeker Tom Rogan (hier bij Tucker) ook data uit de doeken gedaan over onderwater-bewegingen opgepikt op sonor van onderzeeërs: "Specificlly relevant to this video, in the coming months and years, an area we will learn more about is the interaction between US Navy submarines, nuclear ballistic submarines and attack submarines, picking up sonar contact of things moving at hundreds of knots under the water."

Honderden knopen per uur hey. 1 knoop is 1,85 kilometer per uur. De snelste (bekende) torpedo is de Russische VA-111 Shkval, die middels supercavitation naar verluidt een topsnelheid van boven de 250kn heeft. Ook zouden de Chinezen werken aan een onderzeeër gebaseerd op dezelfde techniek, al ging dat 'nieuws' vooral even in 2014 rond. Maar in combinatie met de talloze beelden en data van vliegende objecten die vervolgens onder water verdwijnen, hoe waarschijnlijk is het dan dat het Russische of Chinese techniek betreft?

Uiteraard zijn ook bovenstaande radarbeelden weer bemachtigd en gepubliceerd door ultra-held Jeremy Corbell. Het voorval duurde ongeveer een uur, alle (minstens 14) objecten verdwenen nadien zonder spoor. De bovenstaande beelden zijn vastgelegd door radarsystemen"tied into some of the most sophisticated weapon systems known to humankind". Omdat we het niet interessanter op kunnen tikken dan de sec beschrijving die Corbell zelf geeft, kopieëren we die hier gewoon even integraal. Transcript van het gesprek tussen het radarpersoneel na de breek.

"This footage was filmed in the CIC (Combat Information Center) of the USS Omaha on July 15th 2019 in a warning area off San Diego by Visual Intelligence Personnel (VIPER team). This RADAR data release shows four clips; multiple unknown targets (and one civilian vessel). Some of the unknown targets drop off RADAR in this footage.

This happened numerous times throughout the UFO encounter series. At the height of the contacts - there were at least fourteen unknowns observed at one time. The event series reached a crescendo with one of the unknown targets entering the water at 11pm. No wreckage found. None of the unidentified craft were recovered.

This is corroborative sensor data demonstrating a significant UFO event series - where unknowns were swarming US Navy warships. This type of cross-platform information verification is both unique and rare in the pursuit of the UFO mystery."

Ondertussen probeert het Pentagon, klokkenluider en oud-directeur van het Pentagon Advanced Aerial Threat Identification Program Lue Elizondo zwart te maken. "The former Pentagon official who went public about reports of UFOs has filed a complaint with the agency’s inspector general claiming a coordinated campaign to discredit him for speaking out — including accusing a top official of threatening to tell people he was "crazy," according to documents reviewed by POLITICO." Ja, te laat makkers, die truc werkt niet meer. Check hier nog even dat heerlijke 60 Minutes item met alle sleutelspelers onder de F18-piloten en inlichtingen-strijders, waaronder natuurlijk Lue Elizondo.

Beelden vanaf het dek

Transcript gesprek bemanning

:01 “OOD if you can write a general LAT/LONG of where we’re at.”

:03 [faint voice] “We do have some X-band RADAR tracks…”

:05 “Yes Sir.”

:06 “And then… the number of contacts you’ve got. Get the course and speed meters off 'em.”

:09 “Copy.”

:10 “You know what I mean? In relative position to us. And bearings. Might be helpful too.”

:15 “Eyes up.”

:16 “Eyes down.”

:18 [intercom] “CSM TAO, maintain track, maintain track as best you can.”

:24 “Track 781 just sped up to 46 knots. 50 knots. Closing in.”

:33 “138 knots. Holy shit. They’re going fast. Oh, it’s turning around.”

:36 “That one’s pretty much perfectly zero zero zero relative, right?”

:39 “Yeah.”

:40 “263 at 3 miles. 55 knots, speed.”



*OOD (Officer of the deck) / CSM (Combat System Manager) / TAO (Tactical Action Officer)

Aanvullende details

* Minimum 14 targets (estimate).

* Minimum 6ft in diameter - solid mass (estimate).

* Varying speeds from 40 kts - 138 kts (46 mph - 158 mph +).

* Flight lasting longer than an hour.

* Unknowns were self-illuminated.

* Neither origin, nor launch or landing points were able to be determined.

* Unknown vehicles picked up on more than two types of RADAR.

* Still images of this footage were included in the May 1st, 2020 UAPTF intelligence briefing that I have previously reported on. * It is noted in intelligence reports that the “spherical” craft appeared to be transmedium capable, and were observed descending into the water without destruction.

* It is noted in intelligence reports that the “spherical” craft could not be found upon entry to the water - that a submarine was used in the search - and recovered nothing.

* This footage is unclassified.

* Craft remain unidentified - officially.

“The most impressive evidence we witnessed was their endurance. The event lasted over an hour with all contacts just disappearing. We were never able to discern where they departed to.” - Crewman, USS Omaha