Vervolgens bevestigde het Pentagon half april ook ineens de authenticiteit van deze nieuwe beelden en sindsdien zetten we ons schrap voor de waarheid. Net als de normies trouwens, want gister dropte CBS' 60 Minutes de boven- en onderstaande items en als de Amerikaanse kabeltelevisie (heet dat nog zo?) het eenmaal ook zegt, dan hoef je je niet meer te verantwoorden als je het onderwerp op verjaardagen aansnijdt. Aan het woord komen: Lue Elizondo, oud-directeur van Pentagons Advanced Aerospace Threat Identification Program. F18-piloot lieutenant Ryan Graves. F18-pilote Alex Dietrich en natuurlijk OG piloot David Fravor die de oorspronkelijke Tic Tac-video in 2004 schoten. En Christopher Mellon, deputy assistant secretary of defense for intelligence onder Clinton en Bush, een man die er in lange regenjas inderdaad uit ziet alsof hij meer weet dan u.

Maar eigenlijk weten bovenstaande kampioenen helemaal niet meer dan u. Wat ze weten is namelijk dat alle vrijgegeven beelden authentiek zijn en we sinds 2004 werkelijk geen idee hebben waar we nu eigenlijk naar kijken. Transcript van de interviews leest u hier, kijken doet u hier boven en na de breek.

Als koning Regenjas het niet weet, weet niemand het

Morpheus en agent Smith (2021, gekleuriseerd)

strijders

