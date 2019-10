Half september bevestigde de Amerikaanse Marine voor het eerst publiekelijk dat twee videos door Amerikaanse F18-piloten de "real deal" waren. Oftewel, de beelden zijn echt, en werkelijk niemand heeft een idee waar we nu eigenlijk naar kijken. Het gaat om de zogeheten 2004 USS Nimitz FLIR1 video 160 kilometer vanaf San Diego's kustlijn, en de Gimbal-video aan de Westkust. De commandant die deze beelden zag, en wiens wing man het object vastlegde was commanding officer of Strike Fighter Squadron 41, David Fravor. Een Top Gun-piloot met een feilloze staat van dienst. Volgens hem is niets in het menselijke arsenaal in staat te bewegen en accelereren als de "13 meter lange Tic-Tac" die zijn crew heeft gezien, en al helemaal niet zonder enige vorm van "jet streams or rotor wash". Enfin, luister het verhaal van Fravor gewoon eventjes, EN TREK UW EIGEN CONCLUSIES! Hele aflevering na de breek.

Aliens Exist