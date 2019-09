Bent u toevallig een YouTuber die nat wordt van aandacht, clicks en likes, ga dan gewoon NIET naar Area 51. Aliens bestaan namelijk toch wel: volgens de US Navy zijn de beelden uit 2015 waarop F18's 'unidentified aerial phenomena' volgen the real deal. Wat zou het toch lachen zijn als zo'n buitenaardse knakker duizend jaar in z'n ufo heeft gezeten om de aarde te ontdekken en uitgerekend in Amsterdam zijn schoteltje aan de grond zet, naar de genderneutrale plee moet, maar eerst een boete krijgt omdat hij op de stoep staat en tevens een tik op z'n vingers omdat-ie de milieuzone binnen is komen dieselen. Enfin, de Amerikaanse marine wil niet zeggen wát we precies zien op de beelden en dus mogen we allemaal lekker vrij speculeren; dat is ook wel een keertje leuk, gewoon, allemaal losse flodders in de ruimte schieten. De vraag van deze week is dan ook: wanneer is de laatste keer dat u een alien hebt gezien?