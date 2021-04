Dat het allemaal waar was wisten we al en toen bevestigde de Amerikaanse marine ook nog eens de authenticiteit van de Tik-Tac en Gimbal beelden uit 2004. En nu is er een nieuwtje, want het Pentagon bevestigt nu ook de authenticiteit van foto's van drie volstrekt ongeïdentificeerde vliegmakkers, vastgelegd op de iPhone van een F18-piloot op 24 maart 2019. Pentagon woordvoerdster Susan Gough: "I can confirm that the referenced photos and videos were taken by Navy personnel. The UAPTF has included these incidents in their ongoing examinations."

Destijds speculeerde de Pentagon UAP Taskforce dat het om een buitenlandse spionage-drone zou kunnen gaan, mogelijk Chinees. Hun bevindingen werden gedeeld met meerdere militaire- en inlichtingen-gemeenschappen. "The task force reports noted that the objects were able to remain stationary in high winds without moving at all for hours, beyond the capability of any known balloons or drones."

Een van de drie UFO's werd beschreven als bolvorming (onderstaand), en zou spoorloos en zonder wrakstukken in het water verdwenen zijn. Onderzoeker Jeremy Corbell, die kennis nam van een geheime inlichtingen-briefing op 1 mei 2020: "It is noted that the ‘spherical’ craft was suspected to be a transmedium vehicle and was observed descending into the water without destruction. It is noted that the ‘spherical’ craft could not be found upon entry to the water — and that a submarine was used in the search." Dat doet sterk denken aan de beschrijving (niet beelden) van Top Gun-piloot David Fravor (die de videos uit 2004 vastlegde), waarin hij ook beschrijft hoe een UFO in het water verdwijnt.

In juli 2019 werden vervolgens in de nacht drie "piramidevormige" UFO's op video vastgelegd, waarvan de authenticiteit nu ook bevestigd is. Zie video, slides uit die inlichtingen-briefing en meer info na de breek.

Slide uit een inlichtingen-briefing

Op juli 2019 werd de onderstaande video geschoten vanaf de Arleigh Burke-class destroyer USS Russell. In een inlichtingenbriefing werden deze beschreven als "seemingly triangular in shape from the angle of observation, hovering approximately 700 ft [213 meter] over the RSL's fantail." Gelijksoortige UFO's werden in dezelfde maand waargenomen door personeel op de USS Kidd, USS Rafael Peralta and USS John Finn.

En niemand heeft ook maar enig idee waar we naar kijken. Roept u het dan maar!

Slides uit de inlichtingen-briefing over bovenstaande video