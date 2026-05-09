We hebben die andere files nog lang niet allemaal maar dat vinden we nu ff niet zo erg want wat er in plaats daarvan openbaar wordt gemaakt gaat over ALIENS. Het Pentagon heeft een aardige stapel documenten vrijgegeven die stuk voor stuk onomstotelijk bewijs leveren voor de aanwezigheid van buitenaards leven op onze planeet BEST WEL VAAG ZIJN. Kijk, het universum is natuurlijk yuuuge dus we zullen heus niet alleen zijn, maar de eerste batch UFO-files bestaat vooral uit vage filmpjes van witte stipjes in de lucht, oude krantenartikelen over UFO-waarnemingen (met daarbij notities van onderzoekers die de waarneming direct ontkrachten) of rapportages van boeren die in 1958 ineens een groen lichtgevend mannelijke uit hun kippenstal zagen flitsen, waarvan een flink deel al elders openbaar toegankelijk was of waarvan zelfs lang en breed bekend is dat het volkomen boelsjit is. De videobeelden van mysterieuze vliegende objecten, bijvoorbeeld. Die lijken erg spannend, maar van bovenstaande 'bombshell' video is inmiddels al duidelijk dat het waarschijnlijk gewoon om een 'parachute flare' of andersoortig verklaarbaar licht gaat, dat door de lens van de infraroodcamera een ster-achtige vorm krijgt. Wat wél uit de documenten blijkt is dat de Amerikaanse overheid de waarnemingen een stuk serieuzer nam dan het decennialang heeft toegegeven. Interessante dingen zitten er zeker tussen, zoals beelden en beschrijvingen van vreemde dingen die gezien werden door de bemanning van verschillende Apollo-missies, maar tot nu toe blijven de in beslag genomen vliegende schotels met levende aliens in Area 51 nog even achter slot en grendel. Alle UFO-filmpjes na de breek! Oordeel zelf, uiteraard.