Zeer waarschijnlijk dus onderdeel van hetzelfde Chinese materieel, maar het oogt in ieder geval spannender dan een ballon. "Released as part of the freedom of information request package, an email from a Canadian brigadier-general offered what they described as the "best description that we have" of the Yukon object. "Visual - a cylindrical object," they wrote in an Feb. 11, 2023, email. "Top quarter is metallic, remainder white. 20-foot wire hanging below with a package of some sort suspended from it." The image appears to have been taken from an aircraft below it, although that has not been confirmed."

Kortom, wat het ook is, het is waarschijnlijk Chinees. Maar dat laat onverlet dat al die andere tientallen, geauthenticeerde UFO-waarnemingen onverklaard blijven.