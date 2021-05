Eerst ultraheld Jeremy Corbell - precies gek en precies normaal genoeg om dit werk te doen én serieus genomen te worden - met die onthullingen van alweer nieuwe UFO-beelden waarvan het Pentagon de authenticiteit bevestigde. Toen dat prachtige werk vorige week door CBS 60 Minutes waarin eigenlijk alle sleutelspelers onder de F18-piloten en inlichtingen-makkers op kabeltelevisie aan het woord kwamen.

En nu dus weer de nieuwe bovenstaande video, waarvan eerst alleen screenshots bekend waren. We zien er hoe een bolvormig object op 15 juli 2019 nabij de gloednieuwe stealth-boot USS Omaha (wiki) zweeft, en tot ontsteltenis van de bemanning vervolgens in het water verdwijnt. "Wow! It's getting close. (...) It splashed, it splashed! Mark bearing and range." Op de locatie werden vervolgens geen wraktstukken of welk spoor van het object dan ook gevonden.

En ergens komende maand verschijnt dus een officieel overheidsrapport (hebben we nog aan Trump te danken) met "“detailed analysis of unidentified aerial phenomena data and intelligence” gathered by the Office of Naval Intelligence, the Unidentified Aerial Phenomena Task Force and the FBI. Former director of national intelligence John Ratcliffe hinted in a March interview that the report would be big. Since then, other officials have said it would probably be an interim report with more to come in the months that follow." Leuk detail over alle tot nu toe uitgekomen beelden is dat de oorspronkelijke highdef beelden, radar- en sonordata nog niet vrijgegeven zijn. Gelukkig zet het nieuw-opgerichte zogeheten UFOPac, bestaande uit "political consultants and business leaders" tegenwoordig extra druk op de overheid.

Prachtig om te zien hoe het belangrijkste nieuws van de wereld (dat menen we) zich langzaam van de fringes naar het centrum beweegt, want daar hoort het thuis. Het stigma verdwijnt. Zoals F18-pilote Alex Dietrich tegen 60 Minutes zei over: "You know, I think that over beers, we've sort of said, "Hey man, if I saw this solo, I don't know that I would have come back and said anything," because it sounds so crazy when I say it." Nou, niet meer lieverd. Prima samenvattende repo van USA Today en de begeleidende tekst bij de post van Corbell, na de breek.

Prima samenvattende repo van USA Today

Begeleidende tekst post Jeremy Corbell

"The US Navy photographed and filmed “spherical” shaped UFOs and advanced transmedium vehicles; here is some of that footage.



This footage was filmed in the CIC (Combat Information Center) of the USS Omaha on July 15th 2019 in a warning area off San Diego. This footage depicts a UAP event series that reached a crescendo with one of the unknown targets entering the water. No wreckage found. None of the unknown craft were recovered.

LOCATION OF SHIP 32°29'21.9”N 119°21'53.0”W

TIME OF EVENT (SUBMERSION) 11pm PST (6am GMT - indicated a day ahead on display)



ADDITIONAL DETAILS

• Minimum 14 targets.

• Minimum 6ft in diameter - solid mass.

• Varying speeds from 40 kts - 138 kts (46 mph - 158 mph).

• Flight lasting longer than an hour.

• Unknowns were illuminated.

• Unable to discern origin, nor launch or landing points.

• Unknown vehicles picked up on more than two types of RADAR.

• Still images of this footage were included in the May 1st, 2020 UAPTF intelligence briefing that I have previously reported on. • It is noted in intelligence reports that the “spherical” craft appeared to be transmedium capable, and were observed descending into the water without destruction.

• It is noted in intelligence reports that the “spherical” craft could not be found upon entry to the water - that a submarine was used in the search - and recovered nothing.

• This footage is unclassified.

• Craft remain officially - unidentified. We do not know what, if anything, the Navy or Pentagon might be willing to say about the USS Omaha incident, but we are confident the incident is a legitimate mystery and look forward to whatever information might be forthcoming.

We do not know what, if anything, the Navy or Pentagon might be willing to say about the USS Omaha incident, but we are confident the incident is a legitimate mystery and look forward to whatever information might be forthcoming."