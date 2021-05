Lekker gewerkt Josh Boswell, senior editor van misschien wel de beste krant ter wereld. Korte samenvatting van 't relaas: pro-Brexit-koning, oud-UKIP-parlementskandidaat en uitvinder van het eerste werkende HIV-vaccin, de Britse professor Angus Dalgleish en Noorse farmacoloog dr. Birger Sørensen (profiel van beide heren hier) schreven vorig jaar al een paper die claimde dat het coronavirus geen natuurlijk oorsprong had en zeer waarschijnlijk door de Chinezen in het Wuhan Institute of Virology gemaakt is. Echter, omdat de tijdsgeest daar nog niet naar was, wezen alle grote publicaties en zelfs pre-print-platform Bioarxiv de paper af. Zo gaat immers in de """wetenschap""".

Jaartje later, en met wat updates hier en daar, verschijnt de studie komende dagen dus wél, in de Quarterly Review of Biophysics Discovery. De conclusies blijven hetzelfde: zeer waarschijnlijk is het virus gecreëerd tijdens een zogeheten Gain of Functions studie, waarbij een bestaand natuurlijk coronavirus dat in vleesmuizen gevonden werd handmatig besmettelijker werd gemaakt, om vervolgens te bestuderen wat de potentiële effecten op mensen zouden kunnen zijn. De studie claimt bewijzen te hebben van menselijke interventie in een van oorsprong natuurlijk virus.

Ook claimen de heren dat De Chinezen het virus vervolgens retro-engineered hebben om hun sporen te wissen, wat de studie schaakt onder "deliberate destruction, concealment or contamination of data". Daarbij zouden Chinese wetenschappers die hun bevindingen wilde delen "haven't been able to do so or have disappeared".

China, de natte handdoek met kattenharen na een koude douche onder de landen.

De samenvatting en conclusie