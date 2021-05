Joe en Bret meer dan een jaar geleden over de lab hypothesis

Kijk, Trump riep het meer dan een jaar geleden al puur op intuïtie. Hij had, destijds in in tegenstelling tot wat zijn inlichtingendiensten publiekelijk zeiden, een "hoge mate van zekerheid dat het virus uit het Wuhan Institute of Virology ontsnapt is". Rond die tijd kon de lab hypothesis rekenen op niets dan hoon en ridiculisering door de bien pensant. De enige serieuze spelers die de hypothese wel serieus namen waren Bret en Eric Weinstein (en nog een handjevol).

Voor een gehele tijdlijn van hoe de hypothese gezien werd, zie hier. Op 14 mei jl. sloeg het sentiment definitief om, na het verschijnen van deze brief door 18 prominente wetenschappers in vakblad Science, genaamd "Investigate the origins of COVID-19". Die oproep deden ze omdat de Chinezen de boel dwarsboomden, de natuurlijke oorsprong van het virus nog altijd niet gevonden is, én omdat er te weinig data is om de lab hypothesis te weerleggen. Kort daarna verklaarde ook Fauci dat hij niet overtuigd is van de natuurlijke oorsprong van het virus en riep op tot verder onderzoek. En vervolgens was het hek van de dam en maakten alle MSMs een 180, heerlijk voorbeeld-draadje hier.

En natuurlijk neemt Trump het er even van nu. “It was obvious to smart people. had no doubt about it. Now everybody is agreeing that I was right when I very early on called Wuhan as the source of COVID-19, sometimes referred to as the China Virus. To me it was obvious from the beginning but I was badly criticized, as usual. Now they are all saying ‘He was right.’ Thank you!”

Bidens regering wil het weten

Cottons vier hypothesen, hij was de eerste politicus die zich vast beet