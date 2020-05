Hier een excellent (Engelstalig) artikel over het Wuhan Lab www.vox.com/2020/4/23/21226484/wuhan-... dat alle theorieën rond de vleermuisvirus > mens besmetting wikt en weegt met deskundigen in de virologische wetenschap.

" We hebben ook het woord van een van de beste virologen in het Wuhan-lab, gedocumenteerd in nieuwsartikelen, dat ook zij zich afvroeg of het virus in haar lab had kunnen ontstaan ​​en vervolgens stappen ondernam om te verifiëren dat het niet overeenkwam met een van de virussen die ze had in cultuur.

In dit uitstekende artikel van Jane Qiu in Scientific American leerden we dat het team van het Wuhan-laboratorium onder leiding van Shi Zhengli, bekend als de 'vleermuisvrouw' van China, voor haar 16 jaar werk door het verzamelen van monsters van vleermuisvirussen in grotten, het genoom van het nieuwe virus begin januari en publiceerde het op 23 januari:

Shi gaf haar team de opdracht om de tests te herhalen en stuurde de monsters tegelijkertijd naar een ander laboratorium om de volledige virale genomen te sequencen. Ondertussen bekeek ze verwoed de dossiers van haar eigen laboratorium van de afgelopen jaren om te controleren op eventuele verkeerde behandeling van experimenteel materiaal, vooral tijdens verwijdering. Shi slaakte een zucht van verlichting toen de resultaten terugkwamen: geen van de sequenties kwam overeen met die van de virussen die haar team uit vleermuisgrotten had genomen. 'Dat heeft me echt ontlast', zegt ze. 'Ik had al dagen geen oog dichtgedaan.'

Yuan Zhiming, vice-directeur van het Wuhan Institute of Virology, sprak onlangs ook over de Chinese staatsomroep CGTN. “Als mensen die virale onderzoeken uitvoeren, weten we duidelijk wat voor soort onderzoek er in het instituut gaande is en hoe het instituut virussen en monsters beheert. Zoals we al vroeg zeiden, is het onmogelijk dat dit virus van ons afkomstig is ', zei hij volgens NBC News.

Ik vroeg Jim LeDuc, hoofd van het Galveston National Laboratory, een niveau-4 bioveiligheidslaboratorium in Texas, om zijn mening over de verklaring van Yuan. "Ik denk graag dat we Zhiming Yuan op zijn woord kunnen geloven, maar hij werkt in een heel andere cultuur met druk die we misschien niet helemaal waarderen," zei hij. Met andere woorden, we weten niet onder welke druk hij van zijn regering zou kunnen staan ​​om zo'n verklaring af te leggen."