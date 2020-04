Lees vooral ook even de comments onder die propaganda filmpjes op YouTube. Velen schreeuwen agressief dat China en Wuhan geweldig zijn, en dat Amerika verschrikkelijk is. Allemaal accounts die zelf geen content hebben. En al die comments krijgen likes. Dat gebeurt vast allemaal spontaan, toch?

Grappig trouwens, dat de Chinese overheid YouTube blockt, maar toch zelf filmpjes erop plaatst (beide filmpjes zijn geüpload door staatsmedia).

Een enkeling merkt terecht op dat het misschien wat ongepast is om feest te vieren met lichtshows terwijl de hele wereld in de fik staat. Waarbij ik me afvraag hoeveel die grap heeft gekost en hoe lang ze zijn bezig geweest om dit op te tuigen. Het zou mij niet verbazen als dit vooral is gedaan om aan de buitenwereld te laten zien hoe gaaf China is, met hun flatgebouwen met lichtjes erop. Alleen denk ik niet dat het echt in de smaak zal vallen.

Dat alles los van de vraag of er überhaupt iets te vieren valt in China zelf. Want het is onwaarschijnlijk dat de boel daar volledig onder controle is. Zowel wat betreft de eerste uitbraak, als de vrijwel zeker volgende volgende uitbraak/uitbraken.

En kritiek hebben op (de overheid van) China is vrijwel onmogelijk. Want elke Chinese burger wordt op het hart gedrukt dat alle niet-Chinese media anti-China zijn. En elk niet-positief bericht is een bevestiging daarvan. Vingers in de oren, la-la-la.