Ondanks al die beelden van medewerkers van het Wuhan Institute of Virology gebeten door vleermuizen, die ene baanbrekende Brits/Noorse studie, al die prominente wetenschappers die zich terugtrokken uit de 'verklaring' dat het virus niet uit een lab ontsnapt was en John Stewart (na de breek), hebben Marion Koopmans en Peter Daszak toch gewonnen. Want China zegt nee. Bovenstaand de oproep van WHO. En als zélfs de WHO (waarin China meerderheidsaandeelhouder is) er wel klaar mee is, dan kun je als China zijnde alleen nog maar als onderstaand reageren, en zeggen dat de oproep neerkomt op "disrespect for common sense and arrogance towards science". Nja, dan toch niet. Jammer wel voor alle Westerse overheden, want als er iets een sterk argument voor (verplicht) vaccineren is, dan is het natuurlijk wel dat het een ontsnapt Chinees biowapen is. Maar helaas heeft dit continent dat schrikbeeld helemaal niet nodig om de verhouding tussen overheid en burger te wijzigen tot voorwaardelijke vrijheid. Een griepje volstaat.

Ondertussen: "Scientists have found 28 novel viruses with "surreal genetic signatures" in 14,400-year-old ice cores from the Tibetan Plateau in China – and most of them are "unlike anything ever seen before.""

"arrogant toward science" ok

Stewart in de herhaling