Okay, even een tijdlijn. De onderstaande bronvideo van de bovenstaande beelden die The Sun en New York Post afgelopen dagen publiceerden, werd op 29 december 2017 uitgezonden door de Chinese staats-tv (watermerk grootste omroep CCTV-13) ter ere van Bat Woman Shi Zhengli, directeur van het Center for Emerging Infectious Diseases aan het Wuhan Institute of Virology. Op 15 januari 2021 schreef Taiwan News over wat er zoal te zien en te horen was in fragmenten uit deze video, namelijk: "From 4:45 to 4:56, a scientist can be seen holding a bat with his bare hands. Team members from 7:44 to 7:50 can be seen collecting potentially highly infectious bat feces while wearing short sleeves and shorts and with no noticeable personal protective equipment (PPE) other than gloves. From 8:31 to 8:34, some team members can be seen wearing complete hazmat suits while many others are interacting with them in ordinary clothing and scrub caps and still others have no head covering at all."

Vervolgens vertelt onderzoeker Cui Jie op 8:47 dat hij door een vleermuis gebeten is. "He said that the bat's fangs went right through his glove, which was likely nitrile. He described the feeling as "like being jabbed with a needle."" Hierop worden beelden van huiduitslag en kleine zwellingen getoond, waarschijnlijk op een bovenarm of kuit. The Sun schrijft dat wetenschappers ook "spattered with blood" van vleermuizen werden, maar dat lezen noch zien we terug bij Taiwan News of de video.

Interessant allemaal natuurlijk, en toevallig ook, nu het zelfs volgens de msm ineens wel heel aannemelijk is dat het virus ontsnapt is uit exact datzelfde Wuhan Institute of Virology. Maar in die zaak is de claim dat het een opzettelijk bewerkte versie van het virus is dat ontsnapte. En daar hebben deze vleermuisbeten dan weer niet direct iets mee te maken, want het virus dat zij hier mogelijk overdroegen, is nog niet bewerkt.

We hadden bijna vermoed dat China deze beelden de wereld in had geholpen als gulden middenweg: 'ja sorry, kwam inderdaad uit ons lab maar we hebben het niet bewerkt, kijk maar!' Ware het niet dat Taiwan News er op 15 januari al over schreef, ver voor het mainstream gaan van de lab thesis.

Wel een best eind

De hele video - 29 december 2017