Wat hebben we gelachen om die gekke Trump he

Zin om drieduizendtweehondervierendertig pagina's aan veelal blacked out emails van presidentieel medisch adviseur dr. Fauci te lezen die onder de Freedom of Information Act vrijgegeven zijn? Dat mag dan hier. Het zijn allemaal geen smoking guns, maar we concentreren ons even op drie interessante briefwisseling. De eerste twee tonen aan hoe Fauci rond februari 2020 de lab thesis voor het eerst onder ogen krijgt. De bijlage in het onderstaande screenshot is deze studie uit 2015. Op 16 april 2020 kreeg Fauci een email van Francis Collins, de directeur van het National Institute of Health, met als onderwerpbalk: "conspiracy gains momentum", met daarin een link naar een Fox News-artikel. Fauci's reactie op die email is volledig blacked out. Maar het toont aan dat er wel serieus naar de optie gekeken is.

Het tweede screenshot is een email van immunoloog Kristian G. Andersen, met het brisante zinnetje: "I should mention that after discussions earlier today, Eddie, Bob, Mike, and myself all find the genome to be inconsistent with expectations from evolutionary theory. But we have to look at this much more closely and there are still further analyses to be done, so those opinions could still change." Oftewel, de lab thesis werd aannemelijk geacht, maar om na verder onderzoek naar het Trump-verdomhoekje verbannen. Hoe dat onderzoek dan precies verschilde van het onderzoek dat de lab thesis nu aannemelijk genoeg maakt voor een 180 in de msm, is onduidelijk. Een theorie dat er met Amerikaanse subsidie meebetaald is aan Gain of Function-studies (meer na breek), en de Amerikaanse overheid tegen elke prijs wilde kunnen ontkennen dat hun geld bijgedragen heeft aan het creëeren en ontsnappen van het virus.

Na de breek een iets vreemdere briefwisseling, waarin Fauci door een een partner van het Wuhan Institute of Virology bedankt wordt voor het vrijpleiten van het Wuhan Institute of Virology.

Fauci hoort rond 1 februari 2020 over de lab leak thesis

"“I should mention that after discussions earlier today [we] find the genome to be inconsistent with expectations from evolutionary theory.”

Fauci wordt door partner Wuhan Institute of Virolgy bedankt voor ontkenning

Bovenstaand een briefwisseling op 18 april 2020 tussen Fauci en dr. Peter Daszak, president van EcoHealth Alliance, een club die al 15 jaar - en sinds 2014 middels Amerikaanse subsidie - onderzoek doet aan het Wuhan Institute of Virology. Daszak voerde hier Gain of Function onderzoek uit, al is het nog onduidelijk of en hoeveel Amerikaanse subsidie hieraan bijdroeg. Maar dat is dus het soort onderzoek waarvan die Britse en Noorse wetenschappers zeggen dat ze daar sporen van hebben gevonden in het virus, en China ervan beschuldigen een virus vervolgens te 'retro engineren' om hun sporen te wissen.

In het mailtje bedankt hij Fauci voor het publiekelijk weerleggen van de lab thesis. "I just wanted to say a persona l thankyou on behalf of our staff and collaborators, for publicly standing up and stat ing that the scientific evidence supports a natural origin for COVID-19 from a bat-tohuman spillover, not a lab release from the Wuhan Institu te of Virology." Ja, toen was de media nog niet klaar voor het onderzoeken van die bijzonder aannemelijke thesis, want Trump. Nu is Trump weg, en maakt de media een 180.

Nogmaals, het zijn allemaal geen rokende pistolen in de hand van Fauci of zo. Maar voor het archief slaan we toch even op hoe hijgend die gladnek van een Daszak Fauci bedankt voor het weerleggen van een these waarvan Daszak WEET dat die these eigenlijk best waarschijnlijk is. Denken we. Maar ach wat is waarheid.

Toelichting auteur screenshot 2

Nou nou