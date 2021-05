Hugo de Jonge kan niks en ook niet boekhouden. Het ministerie van VwS heeft MILJARDEN uitgegeven om corona te bestrijden, maar eigenlijk weet precies helemaal niemand of de bestelde spullen daadwerkelijk zijn geleverd. "Op het ministerie van Hugo de Jonge (CDA) is de administratie al jaren slecht op orde. In de afgelopen twintig jaar ontdekte de Algemene Rekenkamer maar liefst zeventien keer fouten in de jaarrekening van het ministerie. (...) De coronacrisis vorig jaar verergerde de boekhoudkundige chaos op het ministerie alleen maar, omdat in grote haast medische spullen gekocht moesten worden. Van een bedrag van 5,1 miljard euro is onduidelijk of het wel goed is terechtgekomen." Meer dan een miljard aan beademingsapparaten? Geen idee of die geleverd zijn. Waarschijnlijk staan ze wel in de ziekenhuizen, maar misschien ook wel niet. Een miljard voor coronatesten. Geen idee of die testen geleverd zijn. Plastic handschoenen? Spatschorten? MONDKAPJES??? De Algemene Rekenkamer: "De problemen waren al in september 2020 bekend, maar de minister van VWS kwam pas begin 2021 in actie om greep te krijgen op de uitgaven in 2020 en deze in de jaarrekening te kunnen verwerken." Het ligt dus niet alleen aan 'de crisis', de boel is volledig rot en het komt pas aan de oppervlakte als er een tegeltje is gelicht. Het is... een totale ZOOI. Hoeveel mensen werken er eigenlijk op dat ministerie? Antwoord na de klik.

...

Antwoord: "Ongeveer 5.000"