: Was dat maar zo eenvoudig. Het vet-eiwit laagje rondom het virus is zo godsgruwelijk klein dat poetsmiddeltjes daar niet komen. De pH is doorgaans niet hoog genoeg (allesreiniger kun je zowat drinken) en de contacttijd en verdunning zijn te min. Alcohol dehydrateert het virus waardoor het kapot gaat maar dan moet je voldoende contacttijd hebben (> 30 seconden full contact, intussen is dat al lang verdampt) en voldoende sterke alcohol gebruiken (ethanol >70% VOL). Dat kan alleen door onderdompelen. Glycerine-verdikte gels blijven weliswaar lang "nat" maar de glycerine voorkomt dat het grootste deel van de virusdeeltjes wordt beschadigd. Leuk voor bacteriën (zie zijn veeel groter) maar niet voor virussen.

Overigens is lang niet aangetoond dat het virus zich via oppervlakken verspreidt, in tegendeel. Een grote uitbraak in Duitsland aan het begin van de pandemie liet zelfs zien dat het virus nergens op oppervlakken werd aangetroffen. In het laboratorium kan het virus lang op een oppervlak overleven maar als het er niet op wordt overgedragen, dan is er niks te overleven. Voor het virus is het van belang dat het in de slijmvliezen terechtkomt via inademen of via de ogen.

Karretjes schoonmaken heeft zelfs een groot negatief effect opgeleverd: er komen sinds een jaar nog nauwelijks mensen in het ziekenhuis met ernstige diarree, veroorzaakt door hand-mond contact. Dat klinkt positief maar onze weerstand holt achteruit wat levensgevaarlijk is voor mensen die op het randje zaten. De ernstige gevolgen van alle maatregelen moeten nog duidelijk worden maar je kunt je hardop afvragen of in een land als Nederland het middel niet ernstiger is geweest dan de kwaal.