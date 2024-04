Hee, alweer een explosief huisbezoekje van de criminelen in deze poldernatie. Deze keer bij een woning aan de Zeeburgerdijk in Amsterdam waar al twee keer eerder een voordeurontploffing plaatsvond en waar al ruim een maand cameratoezicht actief is. Dat laatste is een veelgebruikt middel van de verder machteloze burgemeesters in dit land om de buurtgenoten van populaire doelwitten gerust te stellen, maar dat helpt dus exact helemaal niets. De bommenboefjes laten zich niet tegenhouden door eventueel meeglurende camera's als ze met hun sjaal voor het gezicht en capuchon op het hoofd hun ploffende postpakket afleveren. Kijk maar, hier in Heerhugowaard hielp het niet. Hier in Capelle aan den IJssel hielp het geen zier. En hier in Alkmaar werkte het voor geen meter. Criminelen geven geen moer om camera's, zo bewees deze spotlightpakker in Den Haag eerder al. Ja, het levert misschien een beetje extra bewijsmateriaal op bij de volgende aanslag, maar het beschermt de omwonenden dus niet tegen die volgende buurtknal en dat is wel het excuus waarmee deze meegluurders worden geplaatst. Daadwerkelijk toezicht van aanwezige dienders zou het verschil kunnen maken, maar daar hebben we te weinig agenten en te veel plofpanden voor. Buurtbewoners moeten er dus maar aan wennen dat het af en toe knalt en anders zijn er altijd nog zandzakken. Dat werkt in ieder geval beter dan die flutcamera's.