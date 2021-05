Beste redactie,

Gisteren met stijgende verbazing (oh nee toch niet verbaasd want Hugo) jullie artikel omtrent de totaalfaal rond het gele boekje gelezen. Aangezien Hugo niks kan, en ik een dag later al aan de beurt zou zijn voor mijn eerste prik, rekende ik me al rijk: "het blokkeren van een mooie sticker in mijn gele boekje gaat deze incapabele clown niet binnen een dag lukken". Maar inmiddels rommelde het al op Twitter: GGD GHOR liet in een Twitterbericht weten dat geen enkele GGD nog een registratie maakt in het gele boekje. De opgegeven reden? Keurig te lezen bij de GGD GHOR: "in het kader van efficiency". Maar dan krijg je dus wel een "registratiekaart" mee die zo spectaculair efficiënt is dat die "geen status als officieel vaccinatiebewijs" heeft, ook niet als deze eenmaal ingevoegd is in het gele boekje.

Toen ik het prikhokje binnenstapte, schrok de dame van de GGD zichtbaar toen ze mijn gele boekje zag. De uitleg die ze eveneens zichtbaar ongemakkelijk gaf: "De stickers zijn op, we krijgen geen nieuwe geleverd". In plaats daarvan kreeg ik de beruchte roze registratiekaart mee (zie bijlage), die zoals de dame aangaf (ook conform de berichtgeving) na mijn tweede vaccinatie "in mijn gele boekje geplakt mocht worden", zonder daarbij te vermelden dat deze kaart dus nul status zal hebben. Dat het ook onmogelijk gemaakt wordt om deze registratiekaart achteraf toch nog enige status toe te kennen is ook overduidelijk: dit makkelijk te vervalsen printje zal eigenhandig geplakt in mijn gele boekje menige douanierswenkbrauw doen fronsen, omdat naast dit kleuterige knip-plakwerkje in het boekje stickers prijken van eerdere vaccinaties met authentieke logo's, batchnummers, en een mooie stempel van de verstrekkende zorginstelling.

Ik ben zielsblij met mijn vaccinatie - niet vanwege beloofde toekomstige privileges en vrijheden, wel vanwege effectiviteit naast veiligheid. Maar omdat ik principieel en pertinent zal weigeren een vaccinatiestatusapp van Hugoshenko te downloaden op mijn telefoon. Niet omdat ik volslagen digibeet ben, niet omdat ik problemen heb met registratie van mijn vaccinatiestatus an sich, maar omdat ik dergelijke data wél op veilige wijze beheerd wil zien, en liefst waar mogelijk in eigen beheer wil hebben: dus niet in een lekke GGD-database of Hugo-app, dan maar liever analoog, en dus graag in mijn gele boekje. Ben ik dus aangewezen op een nutteloos want eenvoudig te vervalsen printje met nul status dat ik eigenhandig mag knippen en plakken.

Blijkbaar prevaleren de ICT-projectjes en app-fetish van een oud-onderwijzer boven zorgvuldig beheer van persoonlijke medische data van de Nederlandse kudtburger; zelfs zodanig dat binnen 24 uur het hele registratiesysteem met behulp van provisorische printjes op de schop kan om een analoog sluipweggetje te blokkeren. Wie trekt er nu eindelijk eens een (roze registratiekaart) rode kaart voor Hugo?

Fijn weekend,

Wetenschopper