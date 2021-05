Die Hugo de Jonge, die kan niks. Nu staat-ie weer met z'n machinaal gebruinde kop droge ogen te beweren dat het gele boekje 'geen internationale status' heeft. Allemaal leuk en aardig aangezien Hugo altijd met Truus en de kinderen in de sleurhut naar de camping bij Perpignan jakkert, maar toen wij in het vliegtuig stapten richting de rimboe waren die prikjes tegen de teringteringtyfus en allerlei lettertjes hepatitis toch verdomde handig. U kent het gele boekje trouwens ook als 'internationaal bewijs van inenting', officieel vastgesteld door het MinVWS, en de officiële naam is 'Internationaal Bewijs van Inenting of Profylaxe': "Een soort medisch paspoort dat internationaal erkend is." Het is voorbeeld nummer miljoen dat we (lees: hij) maar wat doen. Je krijgt een coronaprik, iemand krabbelt een of andere tekst op een papiertje en dat is het dan, en misschien komt het wel in het gele boekje en misschien ook niet, maar dat gele boekje is ook helemaal niet relevant, maar misschien is het straks ook wel relevant en misschien krijg je nog wel een niet te vervalsen bewijs van inenting maar misschien ook niet, maar misschien krijg je ook wel een QR-code maar misschien ook wel niet - en alleen al in onze mailbox vinden we meerdere meldingen van falende registratie door dubbele en foutieve prikuitnodigingen. En hoe zit dat straks aan de grens? We krijgen zomaar het vermoeden dat Hugo de Jonge per se wil dat iedereen en z'n BSN heel netjes in de ministeriecomputer aan een digitaal coronapaspoortje wordt gekoppeld. Wat kost zo'n fijn knisperend analoog geel boekje eigenlijk? Oh ja € 7,50..

En dan nog even dit....

Ennnnn daar kunnen we nog aan toevoegen dat uw gele boekje voorlopig sowieso leeg blijft. U STAAT NAMELIJK MOOI TE KIJKEN met uw mooie vrijstaande woning waar u heel hard voor hebt gewerkt, uw Audi e-tron waar u heel hard voor hebt gewerkt, uw Solar Roof van Tesla waar u heel hard voor hebt gewerkt, de behaaglijke vloerverwarming in uw huis waar u heel hard voor hebt gewerkt, cola van een a-merk waar u heel hard voor hebt gewerkt, een zakje chips in de ochtend waar u heel hard voor hebt gewerkt en allemaal andere dingen die u hebt verkregen omdat u nou eenmaal heel hard hebt gewerkt voordat u op uw 45ste met uw welverdiende pensioen ging. Aangezien sommige mensen meer gelijk zijn dan andere mensen krijgen asielzoekers, dak- en thuislozen, gevangenen, zeevarenden, Defensiepersoneel en arbeidsmigranten de komende weken voordringvoorrang op gewone mensen die wél gewoon hun hele leven heel hard hebben gewerkt! U hoeft alleen maar even op uw Rolex of Apple Watch te kijken om te weten hoe laat het is: als u snel een vaccin wil en een overval pleegt op een vaccindepot heeft u altijd prijs!