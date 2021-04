Hazes was n profeet....

Zeg maar niets meer

Ik ga wel weg als je dat wilt

Zeg maar niets meer

Laat me maar gaan

Wees nu maar stil

Maar dit is de laatste keer

Ik weet jij kijkt nu op me neer

Maar straks als het beter gaat

Hoop ik dat je voor me staat

Ach zeg maar niets meer

Ik ga wel weg dan ben je vrij

Zeg maar niets meer

Jij was al maanden niet van mij

Maar dit is de laatste keer

Ik weet jij kijkt nu op me neer

Maar als het straks beter gaat

Hoop ik dat je voor me staat

En dan zie ik jou niet staan en zeg

Dat je beter kunt gaan

Je zei

Ik blijf je trouw

Ik heb nooit gelooft in jou

Ooh dit is de laatste keer

Ik weet jij kijkt nu op me neer

Maar als het mij straks beter gaat

Hoop ik dat je voor me staat

Maar dan

Zie ik jou niet meer staan en zeg

Dat je beter kunt gaan

Je zei

Ik blijf je trouw

Ik heb nooit gelooft in jou

Ooh! Dit is de laatste keer

Ik weet jij kijkt op me neer

Maar als het strakjes beter gaat

Hoop ik dat je voor me staat

Nee dan zie ik jou niet staan

En zeg dat je beter kunt gaan

Je zei me ik blijf je trouw