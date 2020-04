Goh, je verwacht het.... wel. En dit is dus de reden waarom ik een dergelijke app nooit of te nimmer op welk toestel dan ook zal accepteren. Desnoods gooi ik mijn smartphone hier in de nabijgelegen plomp. Steekhoudende maatregelen tegen Corona? Allemaal dikke prima. Onder het mom daarvan even in het geniep een "1984" samenleving in elkaar timmeren? Nee, dank u. Verbijsterend hoeveel mensen zich gewillig in een digitale gevangenis willen laten opsluiten. Het is algemeen bekend dat beperkende maatregelen vanuit de Overheid vaak, ook nà een crisis, niet meer worden terug gedraaid.

Gisteren vroeg een maat van mij of ik nog wel normaal kon slapen vanwege het Corona virus. Mijn antwoord: "Ik houd me aan de afstand en doe wat ik zelf kan om besmetting te voorkomen. Dat virus, daar verlies ik verder geen minuut slaap om. Maar waar ik wèl nachtmerries van krijg is de gretigheid waarmee de Overheid ons aan de virtuele ketting wil komen leggen. Dààr wordt mijn nachtrust danig door verstoord. Want als die geest eenmaal uit de fles is, krijg je hem er nooit meer terug in." Mensen zouden eens goed moeten nadenken over hetgeen ze op het punt staan te verliezen.