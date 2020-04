Weet je wat het is... al die maatregelen tegen Corona zijn arelaxt. De een nog meer dan de ander.

Ik heb persoonlijk bijvoorbeeld echt geen trek in een mondkapjes maatschappij. Ik wil gewoon gezichten zien in het openbaar, geen post-apocalyptische toestanden a.u.b.. De enige reden om de trein te nemen is omdat je in Leiden en Utrecht af en toe best leuk uitzicht hebt zegmaar, of besef eens hoe hypocriet het boerkaverbod is als er kapjes-plicht komt...

In beginsel "draag" ik liever een app dan een mondkapje, dus als een app een mondkapje (of andere arelaxte quarantaine maatregelen) overbodig kan maken, dan moeten we dat proberen te laten lukken.

Uiteraard met een bepaald minimum aan waarborging van de terechte privacy zorgen enzo, maar persoonlijk heb ik het gevoel dat perfect hier de vijand van goed genoeg lijkt te worden...