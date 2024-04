Het persbericht hadden we uiteraard niet gemist maar ja: 27 maart ligt wel erg dicht bij 1 april als je als NS aankondigt de wegens falen opgelegde boete van 1,5 miljoen euro te gaan gebruiken voor EEN DATING-APP om reizigers 'vaker met elkaar in verbinding te brengen'. Maidenvragenuur voor PVV'er Hidde Heutink die bij ontbreken van treinstas Vivianne Heijnen Rob Jetten over de kwestie bevraagt. De klimaatminister meldt dat de Kamer op de hoogte was dat de NS zélf mocht bepalen waar het geld naar toe zou gaan als het maar de service voor de reiziger ten goede zou komen. Dat klopt maar over een dating-app staat echt niets vermeld. Jetten zegt ook dat de reiziger middels een prijsvraag mocht meedenken waar het geld naar toe ging. Dat klopt ook maar de vraag is of de forens wist dat dit Reizigerscadeau 2024 van die boete betaald werd. Want dié reizigersinformatie stond verborgen in de kleine lettertjes van de prijsvraag, zoek maar. Toettoet, straks wel lekker tinderen en grinderen met Wouter Koolmees in een vertraagde vieze kapotte trein voor veel te veel geld.