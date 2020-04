Lekker transparant en veel energie. Eigenlijk prima.

De reden waarom alle ICT projecten falen is omdat er slecht nagedacht is over de functionaliteit. Hoe precies wil je dat de app gaat werken? Het is geen magie die al je problemen oplost! We moeten hier en nu bedenken wat het moet kunnen en hoe we dat handhaven. Dat gesprek wordt angstvallig uit de weg gegaan, zie ook de reactie van Ancilla.

Wat zou de app moeten doen wat we zelf niet kunnen, maar wel willen?

Komt er een quarantaine politie óf ga je vrijwillig in thuisquarantaine? Als je Corona hebt, wordt dan iedereen om je heen geinformeerd? (dan heb je per definitie een groot privacy probleem, dat kan een tool niet oplossen). Hoe bepaal je een Coronalijder (waar zijn de tests? hoe betrouwbaar zijn ze? en hoe compleet?)?

Excuus voor de Godwin, maar dit lijkt wel een beetje op het gele sterren project van onze vriendelijke vrienden uit Duitsland tijdens WO2. Wie zegt ons dat het niet daarvoor misbruikt wordt? Dat niet alleen Corona, maar nog wat 'handige meta gegevens meegestuurd worden'? Ik zie de minister dit al uitleggen.

Tot dusver is alleen het GeenStijl initiatief binnen de Nederlandse context bruikbaar. Het gaat uit van vrijwilligheid. Het helpt je de risico's te beperken en het heeft nul invloed op je privacy. Als de politie, Boa's, winkelpersoneel etc. verder gewoon letten op de gedragsregels dan ben je volgens mij al waar je wilt zijn.