(.....) "Dat gezegd hebbende, zijn de doelstellingen van Zweden hetzelfde als elk ander land dat door de pandemie wordt getroffen. De nadruk ligt op het "afvlakken van de curve", het vertragen van de infectie, het testen van zoveel mogelijk mensen en het beschermen van de kwetsbare en oudere bevolking. Het is alleen dat hun methoden anders zijn. Ze hebben een meer genuanceerde aanpak gekozen die uitgaat van nuchtere mensen die voldoen aan de richtlijnen die besmetting helpen minimaliseren totdat er een betere remedie wordt gevonden. In Zweden wordt "sociale afstand" beoefend, maar de burger vrijheden zijn niet opgeschort en ook niet onder huisarrest geplaatst totdat de dreiging is geweken. Zweden heeft zijn kernwaarden niet in gevaar gebracht in een uitzinnige poging om ziekte of overlijden te voorkomen. Kunnen de VS hetzelfde zeggen? Hier is meer uit een artikel in de Washington Times:

"Aangezien regeringsleiders in het VK en de Verenigde Staten worstelen met het doen herleven van slapende economieën, zei Dr. Tegnell dat de Zweedse aanpak het land in staat zal stellen op lange termijn sociale afstandsmaatregelen te handhaven zonder het economische systeem in gevaar te brengen. Dr. Tegnell zei dat hij gelooft dat bepaalde regio's in Zweden al heel dicht bij ... een staat zijn waar zoveel mensen in de bevolking resistentie tegen het virus hebben opgebouwd dat het niet langer een pandemische bedreiging is ...

"We geloven echt dat het belangrijkste verschil tussen ons beleid en het beleid van veel andere landen is dat we dit soort beleid gemakkelijk maanden, misschien zelfs jaren, kunnen handhaven zonder echte schade aan de samenleving of onze economie," zei Dr. Tegnell . Hoewel de regering geen thuisverblijfbevel heeft uitgevaardigd, hebben veel Zweden besloten om uit eigen beweging in quarantaine te plaatsen en te oefenen, zei Dr. Tegnell. " ("Zweedse topambtenaar: virustarieven stijgen ondanks losse regels", The Washington Times)

De dreiging van een pandemie is nieuw voor de meeste landen, dus het is niet helemaal eerlijk om hun reactie te bekritiseren. Maar op dit punt moeten redelijke mensen het erover eens kunnen zijn dat het implementeren van ingrijpend beleid dat de economie en de persoonlijke vrijheden van mensen niet te overzien is, een grove overreactie is die een even grote bedreiging vormt als de pandemie zelf. Leiders moeten tegelijkertijd kunnen lopen en kauwen. Dat is alles wat we van hen mogen verwachten: herstart de verdomde economie en minimaliseer de risico's op infectie zoveel mogelijk. Is dat te veel gevraagd? Hier is een fragment uit een artikel op MedicineNet:

“De financiële ondergang die deze pandemie voor velen heeft veroorzaakt, zal volgens het World Economic Forum vrijwel zeker leiden tot meer zelfmoord, psychische aandoeningen en lichamelijke gezondheidsproblemen, verergerd door een verlies van ziektekostenverzekering in landen zonder gesocialiseerde geneeskunde. Dat is gedeeltelijk waarom zowel Zweden als Singapore hebben geprobeerd het leven in hun land zo lang mogelijk zo normaal mogelijk te houden tijdens de reactie. Het verklaart echter niet de drastisch verschillende doden aantallen tussen de twee landen ...

Anders Tengall, de belangrijkste epidemioloog van het land, zet een grimmige weddenschap in. De hypothese is dat er aan het einde van de pandemie niet significant meer Zweden zullen sterven dan wanneer het land striktere afstandsprotocollen zou zijn begonnen, maar door de lossere benadering zal het aantal gevallen niet toenemen als de lockdowns worden opgeheven.

Tengall en de rest van de weddenschap van de Zweedse regering is dat deze aanpak duurzamer is en kan helpen om enkele van die andere slechte gezondheidsresultaten te voorkomen die gepaard gaan met economische depressie. " ("Zweden en Singapore: de COVID-19‘ zachte ’benadering versus technobewaking", MedicineNet)

Dus ja, het aantal doden per duizend in Zweden steekt niet gunstig af bij het nabijgelegen Denemarken, maar de uiteindelijke resultaten van het experiment zijn misschien al jaren niet bekend. Met een bevolking van 5,8 miljoen is het dodental in Denemarken momenteel 336, terwijl dat voor Zweden 1400 is voor een bevolking van 10,2 miljoen. (vanaf 4-17-20) Praktisch gezien ziet de Zweedse methode er veel slechter uit. (Interessant is dat de Zweedse bevolking vergelijkbaar is met de 8,4 miljoen in NY City, maar het aantal doden door coronavirus in NYC heeft nu een gruwelijke 12.822 bereikt.)

Maar er zit meer in dit verhaal dan alleen datapunten of de nieuwste grimmige statistieken. Hier is een fragment uit de LA Times dat helpt om de stippen te verbinden:

"Tegnell ... houdt vol dat de aanpak van Zweden nog steeds zinvol lijkt, hoewel hij ook erkent dat de wereld zich op onbekend terrein bevindt met het virus. Hij stelt dat hoewel Zweden op korte termijn mogelijk meer infecties krijgt, het niet het risico zal lopen op een enorme infectiepiek waar Denemarken mee te maken kan krijgen zodra de blokkering wordt opgeheven.

"Ik denk dat zowel Noorwegen als Denemarken zich nu erg zorgen maken over hoe je deze volledige afsluiting op een bepaalde manier stopt, zodat je niet veroorzaakt dat deze golf onmiddellijk komt wanneer je begint los te gaan," zei hij. Hij zei dat de autoriteiten weten dat de fysiek afstandelijke Zweden bezig zijn met werken, omdat ambtenaren een plotseling einde hebben gemaakt aan het griepseizoen en aan een brakende winterziekte. "("Zweden houdt vast aan‘ kleinschalige ’lockdown ondanks toename van sterfgevallen door coronavirus ', LA Times)

Het Zweedse plan zal blijven worden bekritiseerd door deskundigen op het gebied van de volksgezondheid, die van mening zijn dat hun draconische aanbevelingen volledig moeten worden uitgevoerd zonder de minste afwijking, maar het zou kunnen blijken dat het Zweedse model niet alleen enorm superieur is aan de andere acties, maar, uiteindelijk de enige echte optie voor landen die levens willen redden, maar een permanent gekrompen en ernstig depressieve economie willen vermijden.