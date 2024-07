Gisterochtend kreeg Biden van BET News de vraag wat hem zijn kandidaatschap zou doen heroverwegen. Hij antwoordde in zijn gebruikelijke stamel: "If there had some medical condition would emerge, if doctors came to me and said you've got this problem and that problem." En nog geen twaalf uur later was die medische aandoening er in de vorm van de nationale loopneus.

Het Witte Huis schrijft: "The President presented this afternoon with upper respiratory symptoms, to include rhinorhea (runny nose) and non-productive cough, with general mailaise. He felt okay for his first event of the day, but given that he was not feeling better, point of care testing for COVID-19 was conducted, and the results were positive for the COVID-19 virus. (...) The President has received his first dose of Paxlovid. He will be self-isolating at his home in Rehoboth."

Het wordt echt met de dag verdrietiger eigenlijk hè? Z'n hele halve partij inclusief Obama wil al sinds het debat van hem af, wormtongen Hunter en Jill Biden houden hem in de race, en nu een paar maanden voor de verkiezingen in thuisisolatie met vleermuishoest. Joseph, houd de eer nou aan jezelf.

Update 08:08 - Democratische prominenten/leiders Nancy Pelosi (84), Chuck Schumer, Hakeem Jeffries en megadonor Jeffrey Katzenberg hebben Biden in privé gevraagd te stoppen. Maar dat werkte niet, en nu lekken ze dus aan media dat ze deze vruchteloze interventie gepleegd hebben.