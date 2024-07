En als we "Democratische superzwaargewichten" koppen bedoelen we dus niet eens de bassist van Limp Bizkit Sam Rivers, maar nog veel zwaarder. Politico schrijft: "“The Super Friends are assembling,” said a House Democrat who did not believe Biden's performance yesterday changed anything. “There’s a group of people who are going to go make their case to whomever they can get to at the White House that he needs to step aside and we’re going to get our asses kicked if he doesn’t.” In an “ideal world,” this “Super Friends” delegation, the member said, would be Senate Majority Leader CHUCK SCHUMER, President Pro Tempore PATTY MURRAY, House Minority Leader HAKEEM JEFFRIES, speaker emerita NANCY PELOSI and JIM CLYBURN."

Waar het waarschijnlijk uiteindelijk dus op neer gaat komen is dat Obama Joe naar de Shady Oaks moeten rijden, al is het maar omdat Joe allang geen idee meer heeft wie al die andere superzwaargewichten zijn. En als Hunter en Jill Biden echt de wormtongen zijn die ze tot nu toe lijken, zal Obama in een publieke videoboodschap zijn steun voor Joe in moeten trekken.

Want tot nu toe gaat het elke keer zo: Biden struikelt over zin na gedachte op een of andere internationale top. De volgende dag gaat er een trechter tegen z'n huig met daarin een cocktail waarmee je elke motor uit z'n voegen blaast. Dan astroturft Bidens campagneteam 40 figuranten om z'n campangepraatje in een schuur te Schubbekutteveen, die allemaal iets scanderen in de lijn van "Don't you quit!". Joe Biden denkt dat die steun organisch is en haalt daar genoeg zelfvertrouwen uit om in de race te blijven. Waarna de DNC zich genoodzaakt ziet nóg zwaardere geschut tegen hem in stelling te brengen.

En die cyclus gaat eindigen bij Obama, die nu achter de schermen al doet wat hij uiteindelijk genoodzaakt zal worden publiekelijk te doen:

"The co-hosts of the MSNBC morning show pointed to Obama’s "influence" and suggested the former president was behind actor George Clooney’s recent New York Times op-ed, which called for Biden to abandon his re-election bid. "This wasn’t George Clooney," Brzezinski said. After some back and forth, Scarborough asked, "Who do you think it was? You can say the name, you won’t melt. It’s not Voldemort. Are you saying you think Barack Obama put him up to this?" The co-host gave an affirmative answer, and Scarborough agreed. "One thing that we do have to underline here — just so viewers can follow what’s going on behind the scenes — is the Biden campaign and many Democratic officials do believe that Barack Obama is working behind the scenes to orchestrate this," Scarborough said."