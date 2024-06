Even opgesomd: Bibi ligt overhoop met zijn eigen oorlogskabinet dat niet meer bestaat, met z'n eigen krijgsmacht en nu - opnieuw - met de hofleverancier van genoemde krijgsmacht. Bidens NatSec Kirby reageert op Netanyahu's bovenstaande aantijging dat Amerika munitieleveringen tegenhoudt met:

"It was perplexing to say the least, certainly disappointing, especially given that no other country is doing more to help Israel defend itself against the threat by Hamas. (...) The idea that we had somehow stopped helping Israel with their self-defense needs is absolutely not accurate,” he said, describing the claim as “vexing and disappointing to us as much as it was incorrect. (...) This president put fighter aircrafts up in the air in the middle of April to help shoot down several hundred drones and missiles, including ballistic missiles that were fired from Iran proper at Israel. There’s no other country that’s done more or will continue to do more than the United States to help… Prime Minister Netanyahu."

Ja, dat is natuurlijk allemaal waar. Echter, Biden zei begin mei wel degelijk dat hij zware munitie tegen zou houden "als Israël Rafah probeert te veroveren", maar het is onduidelijk hoezeer hij zelf begreep wat hij zei en hoeveel daarvan terecht is gekomen, zeker aangezien Israël de stad (nog) niet volledig ingenomen heeft.

Maar om het allemaal nog iets complexer te maken is ook Netanyahu's diplomatieke thuisfront weer boos op hem, omdat hij het advies Amerika niet openlijk te bekritiseren genegeerd zou hebben:

"Channels 13 and 12 said a clandestine meeting held before Netanyahu’s Tuesday video statement — which accused Washington of withholding arms shipments to Israel, calling it “inconceivable” — included National Security Adviser Tzachi Hanegbi and Strategic Affairs Minister Ron Dermer and other officials, all of whom unequivocally objected to Netanyahu’s intention."

Toestanden.