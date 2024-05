Gisterochtend bleek al dat Biden de levering van 1.800 zware bommen van 907 kilo en 1.700 bommen van 226 kilo aan Israël gepauzeerd had. Maar gisteravond zei hij bovenstaand tegen CNN dat hij ook de levering van artillerie-munitie zal pauzeren als Israël Rafahs "bevolkingscentra" binnentrekt.

Het gesprek verloopt natuurlijk weer volledig op z'n Bidens, dus je moet na afloop zelf een aantal beweringen en voorwaarden aan elkaar rijgen om te begrijpen wat hij bedoelt, maar het is ongeveer dit:

"I made it clear that if they go into Rafah – they haven’t gone in Rafah yet – if they go into Rafah, I’m not supplying the weapons that have been used historically to deal with Rafah, to deal with the cities – that deal with that problem. (...) We’re not walking away from Israel’s security. We’re walking away from Israel’s ability to wage war in those areas. (...) But it’s, it’s just wrong. We’re not going to – we’re not going to supply the weapons and artillery shells. (...) They haven’t gone into the population centers. What they did is right on the border. I’ve made it clear to Bibi and the war cabinet: They’re not going to get our support, if in fact they go on these population centers."

Grappig detail; zodra hij het woord "artillery shells" zegt en de interviewster vraagt "so, artillery shells as well?", zie je dat Bidens delier intreedt en hij eigenlijk amper weet wat hij zojuist gezegd heeft; "Yeah, artillery shells."

Dat betreft dus specifiek deze 155mm patronen waarvan Israël er al voor 7 oktober, in augustus 2023 "tienduizenden" besteld had en waarvan Amerika er na 7 oktober ook nog eens tienduizenden extra stuurde die oorspronkelijk voor Oekraïne bedoeld waren.

Maar daar komt nu dus een voorlopig definitief einde aan als Israël Rafah aanvalt wat het al doet maar dan vooral als het bevolkingscentra binnentrekt waar geen bevolking meer is omdat die allemaal zoals aangekondigd geevacueerd zijn naar die drie humanitaire zones.

Joseph, bedankt voor de duidelijkheid!