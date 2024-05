De IDF schrijft hedenochtend op Twitter: "IDF troops managed to establish operational control of the Gazan side of the crossing following intelligence that the Rafah Crossing in eastern Rafah was being used for terrorist purposes. This is after mortars were fired from the area of the Rafah Crossing toward the area of the Kerem Shalom Crossing which killed 4 IDF soldiers and injured several others."

Het is onduidelijk of het offensief vanaf deze positie (maps) verder richting de kust voortgezet wordt zodat de IDF de gehele Gazaans-Egyptische grens onder controle heeft. We blijven kijken, meer beeld na de breek.