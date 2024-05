RAFAH EVACUATION The IDF leaflets distributed come in two types: - Red: Urging for an immediate evacuation. Get out now! - Blue: Detailing the expansion of the humanitarian zone.

Netanyahu dreigde op 8 april al dat er "een datum" gekozen was voor de invasie van Rafah, op 24 april waren de "voorbereidingen voor de evacuatie afgerond" en afgelopen vrijdag was de boodschap dat Hamas exact 1 week had om akkoord te gaan met een gijzelaarsdeal in ruil voor een wapenstilstand van 6 weken, anders zou de IDF binnenvallen.

Zowel Haaretz als Axios schreven gisteravond dat Netanyahu waarschijnlijk überhaupt geen deal wilde en de laatste Hamas-bataljons gewoon zo snel mogelijk uit wil schakelen. Hij zou namelijk helemaal geen delegatie meer naar Caïro hebben gestuurd, terwijl Hamas naar verluidt """posititief""" tegenover de deal zou hebben gestaan. "Two Israeli officials said Burns wanted Israel to send its negotiators to Cairo, but at a meeting on Saturday Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and other senior officials decided not to send a delegation before Hamas gives its response to the latest hostage deal proposal."

Opmerkelijk, want mocht dat inderdaad zo zijn, dan heeft Netanyahu besloten dat het belangrijker is Hamas nu uit te schakelen in plaats van na een wapenstilstand waarbij een deel van Israëls laatste 95 levende gijzelaars en 33 lichamen uitgeruild zouden worden tegen Palestijnse met terroristisch oogmerk veroordeelde gevangenen.

Maar goed, het boven- en onderstaande dan begin van de evacuatie van Rafah-Oost richting die humanitaire zone langs de Gazaanse kust. De IDF schrijft over deze "tijdelijke evacuatie" en humanitaire zone:

"The IDF has expanded the humanitarian area in Al-Mawasi to accommodate the increased levels of aid flowing into Gaza. This expanded humanitarian area includes field hospitals, tents and increased amounts of food, water, medication and additional supplies.

In accordance with the approval of the government, an ongoing situation assessment will guide the gradual movement of civilians in the specified areas in eastern Rafah, to the humanitarian area.

Calls to temporarily move to the humanitarian area will be conveyed through flyers, SMS messages, phone calls and media broadcasts in arabic.

The IDF will continue pursuing Hamas everywhere in Gaza until all the hostages that they’re holding in captivity are back home."

Ja, dit blijven we de hele dag in de gaten houden. Later meer.

Naschrift 08:49 - In een uitzonderlijk succesvolle ongeleide raket- en mortieraanval op cruciale grensovergang Kerem Shalom doodde Hamas gisteren drie IDF-soldaten, 11 raakten gewond, waarvan 1 in kritieke toestand. Mogelijk draagt die aanval bij aan Netanyahu's beslissing de evacuatie te starten. Maar evengoed mogelijk had hij die beslissing al genomen, er verscheen immers geen Israëlische delegatie in Caïro voor onderhandelingen.