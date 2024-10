Biden tonight in condemning the joke about Puerto Rico. “The only garbage I see floating out there is his [supporters/supporter’s]–his demonization of Latinos is unconscionable, and it’s un-American.” The WH says Biden was talking about the comedian—“supporter’s” The clip: pic.twitter.com/F7VRcyBFJu

Twee dagen geleden noemde komiek Kill Tony tijdens Trumps MSG Rally te New York Puerto Rico een "floating island of garbage". Nou, dat laat de man van het moment, het superzwaargewicht van Harris' campagne dus even mooi niet gebeuren. Bovenstaand reageert hij: "The only garbage I see floating out there is his supporters."

Dit is dus precies wat Kamala's campagne niet kon gebruiken. Hillary's "Basket of deplorables" 2024, maar dan technisch nog erger, want Hillary had het over "de helft" van Trumps stemmers en was geen zittend president.

Dus toen brak de discussie los. Iedereen met oren en ogen hoort en ziet hier "supporters": meervoud, verwijzend naar alle Trump-stemmers. Bidens team en Democratisch-gezinde media horen en zien hier "supporter's": met apostrof, enkel verwijzend naar Kill Tony's "demonization of Latinos".

Vervolgens werd een communicatieteam van 30 linguïsten ingevlogen om de onderstaande tweet te schrijven, met als uitleg: "Earlier today I referred to the hateful rhetoric about Puerto Rico spewed by Trump's supporter at his Madison Square Garden rally as garbage (...)," waarmee gedaan wordt alsof hij enkel de grappen van de komiek vuilnis noemt, en niet alle Trump-stemmers.

Dat is natuurlijk niet zo, en wees nou eerlijk, Biden zegt met zoveel doorleving en gewicht "his demonization of Latinos is unconscionable, and it’s un-American", dat hij daar overduidelijk Trump zelf mee bedoelt, en niet de komiek.

Maar wat missen we het Biden-tijdperk waarin de nieuwscyclus nog gewoon bestond uit raden wat Biden zegt.