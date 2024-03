Beetje dramatische lezing hoor, maar Bidens kritiek op Netanyahu escaleert wel, zonder dat de twee persoonlijk contact lijken te hebben. En dan staat er ook nog eens een wel degelijk bedenkelijke alinea in de nieuwe 2024 Annual Threat Assessment of the U.S. Intelligence Community (PDF, p. 25). Daarin leest u:

"Netanyahu’s viability as leader as well as his governing coalition of far-right and ultraorthodox parties that pursued hardline policies on Palestinian and security issues may be in jeopardy. Distrust of Netanyahu’s ability to rule has deepened and broadened across the public from its already high levels before the war, and we expect large protests demanding his resignation and new elections. A different, more moderate government is a possibility."

Dat kun je natuurlijk lezen zoals het zeer waarschijnlijk bedoeld is; namelijk een legitieme lezing van Netanyahu's politieke houdbaarheid onder het Israëlische electoraat. Begin januari wilde volgens een peiling slechts 15% van de Israëli's Netanyahu immers nog als leider na de oorlog.

Maar er zijn Israëlische officials bij wie de tekst - ook weer begrijpelijk - toch iets anders landt: "We expect our friends to act to overthrow the terror regime of Hamas and not the elected government in Israel. Israeli citizens, and not anyone else, elect the prime minister. Israel is not a protectorate of the US but an independent and democratic country whose citizens are the ones who choose the government."

Formeel klopt dat natuurlijk, Israël is geen Amerikaans protectoraat. Maar met $300 miljard ($300.000.000.000, gecorrigeerd voor inflatie) aan voornamelijk militaire bijstand sinds Israëls oprichting is er wel degelijk sprake van een symbiose en zou Israëls 'defensieve postuur' er heus wel iets anders bijliggen zonder die bijstand.

Maar goed, het rapport verschijnt dus tegelijk met een toch wel ongekende onderkoeling tussen een Amerikaanse president en Israëlische premier, die vorige week tijdens een hot mic moment van Biden een dieptepunt bereikte. Biden zei: "I told him, Bibi - don't repeat this - you and I are going to have a 'come to Jesus' meeting." Katholieke zendingsdrang heet dat!

Op dat andere slagveld - demissionair versus dikastocratie - zoekt UW kabinet na dat rechterlijke verbod op de export van F35-onderdelen naar Israël nu "alternatieve manieren" om de levering alsnog door te zetten. "Zo zouden de onderdelen vanuit verschillende andere locaties, waaronder de VS, direct naar Israël kunnen worden gestuurd, zo valt te lezen."