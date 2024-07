Okay jongens eerst even voor komende maanden. Alle grapjes over "coconut trees" zijn absoluut niet racistisch van aard, maar een verwijzing naar Kamala's eigen gevleugelde uitspraak: "You think you just fell out of a coconut tree? You exist within the context of all in which you live, and what came before you." En die slagzin gecombineerd met bovenstaande slogan over "What can be, unburdened by what has been" die ze op minstens 59 gelegenheden ten ore bracht, is zo'n beetje wat Amerika tot nu toe van Harris gezien heeft.

De donaties aan Democratisch campagnefonds ActBlue knalde lijnrecht omhoog na Bidens terugtrekking en zijn steun aan Harris en haalde in een dag een recordbedrag van zo'n $60 miljoen aan kleine donaties op.

Bijna alle top-Democraten hebben hun steun voor Harris' kandidaatschap inmiddels uitgesproken, maar Obama, Gretchen Whitmer, Nancy Pelosi en Chuck Schumer wachten nog even. Gretchen Whitmer hoopt waarschijnlijk zelf nog kans te maken op het kandidaatschap en Obama wacht omdat hij weet dat zijn steun de gehele partij zal verenigen.

Officieel wordt de Democratische kandidaat bevestigd op de Democratische Nationale Conventie aanstaande 19 t/m 22 augustus, en voor die tijd is er in principe nog gelegenheid voor een zogeheten "mini-primary" waarin nieuwe kandidaten zich voor kunnen stellen. Meer belangwekkend beeld na de breek!