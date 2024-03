Context: "Genocide Joe's" steun aan Israël heeft een enorme weerslag op steun uit """progressieve""" hoek voor zijn huidige en in november gehoopte nieuwe presidentschap. Dat probeert het Democratische apparaat nu recht te trekken en dat leidt tot opmerkelijke uitlatingen door prominenten.

Ten eerste, Joe Biden zelf. Gisteren sprak hij voor het eerst sinds 15 februari (!) met Netanyahu. En dat moet een ijzig gesprek zijn geweest. Want vijf dagen geleden zei de Democratische Senate Majority Leader en 'hoogste gekozen joodse volksvertegenwoordiger' Chuck Schumer dat Netanyahu "has lost his way", een "obstacle to peace" en niet geschikt is als leider na de oorlog, waarna hij opriep tot vervroegde (!) Israëlische verkiezingen om Netanyahu's regering voortijdig te vervangen.

Nou, over díé speech van Schumer zei Biden zelf dus vervolgens: "He made a good speech. He expressed serious concerns, shared not only by him but by many Americans." Zie Netanyahu's reactie op Schumers speech hier, waarin hij de Democratische opstelling een volkomen ongepaste "verkiezingsinmenging" noemt.

Op díé beschuldiging van Netanyahu escaleerden de Democraten de retoriek nog verder, want Bidens Nationaal Veiligheidsadviseur Jake Sullivan zei dat: "Wij ons lang niet zoveel met Israëlische politiek bemoeien, als dat Israël zich met onze politiek bemoeit."

En tegen deze achtergrond liet Biden zich in zijn nieuwe persoonlijke telefoongesprek met Netanyahu uit over Israëls veelvoudig aangekondigde grondoffensief te Rafah, waar Hamas' laatste zes bataljons en zo'n 130 (lichamen van) Israëlische gijzelaars zich tussen 1,4 miljoen burgers bevinden.