Ja, dat klinkt als ultimatum. Israëlische vice-premier namens zijn oorlogskabinet gisteren tegenover de Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations op een bijeenkomst in Jeruzalem:

"The world must know, and Hamas leaders must know — if by Ramadan our hostages are not home, the fighting will continue everywhere, to include the Rafah area.

We will do so in a coordinated manner, facilitating the evacuation of civilians in dialogue with our American and Egyptian partners to minimize civilian casualties

To those saying the price [of an offensive] is too high, I say this very clearly: Hamas has a choice — they can surrender, release the hostages, and the citizens of Gaza will be able to celebrate the holy holiday of Ramadan."

Er zijn sinds die reddingsoperatie op 11 februari nog 134 Israëlische gijzelaars in Gaza, maar volgens inlichten zjin 32 van hen al overleden, en mogelijks zelfs 52. In totaal gijzelde Hamas op 7 oktober 253 Israeli's.

Opmerkelijk in het citaat van Gantz is het aanhalen van "Egyptische partners" met betrekking tot het evacueren van Rafah's zo'n 1,4 miljoen vluchtelingen en burgers.

Mogelijk is het een verwijzing naar het nieuws dat Egypte uiteindelijk toch op eigen grondgebied een bufferzone bouwt voor delen van Rafah's burgerbevolking, zoals te zien is op satellietfoto's.

Maar waarschijnlijk bedoelt hij de Egyptische bijdrage aan het Israëlische plan voor Rafah's burgerbevolking, namelijk die 15 tentenkampen met 25.000 tenten per kamp langs de kust, "which would include medical facilities, to be funded by the US and Arab partners," aldus Egyptische bronnen tegen Wall Street Journal.

Israëls MinDef Gallant zegt ondertussen dat Hamas' laatste 6 van de oorspronkelijke 24 battaljons in erbarmelijke staat verkeren. Ook lijkt 'leider' Yahya Sinwar al sinds eind januari niet meer te leiden maar te lijden, is het überhaupt de vraag of hij nog een rol heeft in gijzelaarsonderhandelingen, en probeert Hamas te Gaza een nieuw leiderschap te vormen. Gallant:

"Hamas does not trust its commanders — this is a very, very noticeable thing. Hamas-Gaza is MIA, there is no one to talk to among leadership on the ground. That means there is a tender [in Hamas] for who will run Gaza."

Nou, Paul Smits van GroenLinks, vacature!