Palestinian man throws a grenade & rushes towards Israeli soldiers with a knife in Gaza. He was killed.

Sober nieuws gisteravond. Israëlische inlichtingendiensten zeggen dat minstens 32 van de 136 overgebleven gijzelaars te Gaza gedood zijn. Ook wijzen "onbevestigde inlichtingen" erop dat mogelijk nog eens 20 extra ook niet meer in leven zijn. Er wordt niet gemeld hoe de gijzelaars om het leven gekomen zijn. Het is goed mogelijk dat een aantal van hen omkwamen door Israëlische luchtaanvallen. In totaal gijzelde Hamas op 7 oktober 253 Israëli's.

Tegenover deze berichten staat wel een tot nu toe ongehoord Israëlisch optimisme over de algehele voortgang van de grondoperatie tegen Hamas.

Zowel MinDef Gallant als premier Bibi zeiden gisteren op hun persco's dat "about half of the Hamas terrorists have been killed or seriously wounded. (...) 18 Hamas battalions are dismantled and no longer function as fighting military frameworks." Dat zou neerkomen op zo'n 15.000 uitgeschakelde Hamas-strijders van hun oorspronkelijke geschatte 30.000 man.

Over de weinig benijdbare situatie van Hamas-leider te Gaza Yahya Sinwar zegt Gallant: "Sinwar goes from hideout to hideout, and is unable to communicate with his surroundings,” Gallant said. “Sinwar does not lead the campaign, does not command the forces; he is busy with his personal survival. He changed from Hamas leader into fugitive terrorist, and IDF forces continue to pursue him."

Netanyahu zegt over het grotere plaatje dat de IDF pas stopt als Hamas definitief en volledig geneutraliseerd is: "There is no substitute for total victory. We will not end the war without achieving that goal of total victory that will restore security." En daarin toont hij zich een stuk optimistischer dan even geleden, toen hij zei dat de operatie mogelijk jaren zou kunnen duren. Inmiddels heeft hij dat bijgesteld naar maanden:

"We will kill the Hamas leadership, so we must continue to operate in all areas in the Gaza Strip. We must not end the war before then. It will take time — months, not years."

Ja, hier had Hamas in de aanloop naar 7 oktober dus niet op gerekend. Hamas gokte dat Israël zich zou beperken tot ongekende beschietingen vanuit de lucht, vanaf zee en per artillerie en dat dit een ongekend aantal burgerslachtoffers op zou leveren die Hamas' positie, positieve perceptie en legitimiteit de komende jaren zouden verzekeren.

Maar Hamas gokte verkeerd, en zag niet aankomen dat de "Israelis, who are known to love life" - aldus Hamas op 8 oktober - bereid zouden zijn tot nu toe 226 IDF-doden, 264 zwaargewonden, 435 medium gewonden en 605 lichtgewonden zou offeren in een grondoperatie om Hamas voor eens en altijd te verwijderen.