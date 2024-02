Bij Israëlische luchtaanvallen op drie moskeeën en veertien huizen die de IDF "terreurdoelen" noemt zijn volgens Hamas 52 Gazanen om het leven gekomen. Hamas differentieert in hun cijfers nooit tussen burgers en eigen soldaten, maar op Twitter circuleren inmiddels meerdere video's van getroffen en gedode vrouwen en kinderen, zie o.a. hier, hier en hier. Al-Jazeera spreekt van "minstens 63 doden", Reuters van 34.

Bij een kleinschalige, complexe grondoperatie is de IDF er rond 01:00 vanacht voor pas de tweede keer sinds 7 oktober in geslaagd twee gijzelaars levend te bevrijden. Die operatie ging gepaard met zware luchtsteun en het opgetekende verhaal doet vermoeden dat hierbij mogelijk burgerslachtoffers vielen. IDF-woordvoerder Hagari:

"Yamam officers arrived in Rafah at around 1 a.m. and “carried out a very complex action on the premises and the second floor where the hostages were held. Reaching the target in the heart of Rafah was very complex.” (...) He said the forces breached the apartment at 1:49 a.m., killing the three terrorists guarding the hostages and “hugged and protected Louis and Fernando with their bodies.” Fighting also broke out in several adjacent buildings, with massive airstrikes carried out against Hamas terrorists in the area of the rescue operation at 1:50 a.m., Hagari said. “There was intense firepower from the air. Fire was opened from nearby buildings. The Air Force struck intensively there,” he said." De bevrijde gijzelaars betreffen de Simon Marman (61) en Norberto Louis Har (70) ontvoerd uit kibboets Nir Yitzhak.

Het lot van de Egyptische grensstad Rafah is vooralsnog onduidelijk. Netanyahu blijft spreken van een aanstaande grondinvasie van Rafah om Hamas voor eens en altijd te vernietigen. Hij zegt bovenstaand dat de overwinning binnen handbereik is, de IDF al 18 van Hamas' 24 battaljons uitgeschakeld heeft, en hij weigert de overige zes, en dan voornamelijk het leiderschap, intact te laten.

Hij zegt dat er een evacuatieplan voor de miljoen+ burgers klaarligt. Gisteren (bovenstaand) tegen Fox:

"We have cleared out, conquered and destroyed most of the Hamas terrorist infrastructure in the rest of the Gaza Strip, so now there's plenty of room North of Rafah for them to go to. That's where we’re going to direct them, urge them to do so, with flyers, with cell phones, with safe corridors and other things. (...) We've managed to do it up to now, and this is the directive I gave the army."

Hij heeft wel een punt op zich, het is de IDF inderdaad gelukt 1,3 miljoen Gazanen per IDF-corridor richting Rafah te bewegen, dus het theoretisch niet onhaalbaar ze ook weer terug richting het Noorden te leiden.

Biden heeft tegen Netanyahu gezegd dat hij geen grondinvasie van Rafah moet lanceren zonder een "credible and executable plan for ensuring the safety of and support for the more than one million people sheltering there." Egypte, dat een overspoeling van de eigen grens vreest, spreekt inmiddels in een tot nu toe ongekende taal: Sisi dreigt het Egyptisch-Israëlische vredesbestand op te zeggen als er Gazanen de Sinaï ingestuurd worden. Maar goed, het wordt Noord Gaza, niet de Sinaï, dus kalm aan.

Update 10:26 - De rechtbank oordeelde zojuist dat Nederland binnen 7 dagen moet stoppen met het leveren van F35-onderdelen aan Israël. De tekst van de uitspraak verschijnt om 11:00, tzt meer.