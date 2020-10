Overal in Europa daalt het vitamine D-niveau in de bevolking nu. Overal in Europa stijgen de Covid-19-besmettingen nu met recordcijfers.

In het VK adviseert de minister van Volksgezondheid Matt Hancock sinds gisteren aan de Britse bevolking om extra vitamine D te nemen, gelet op het toenemende bewijs dat vitamine D deficiëntie belangrijke rol speelt bij Covid-19.

Mensen die supplementen slikken, weten meestal niet dat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine D in multivitaminepillen véél te laag is om een vitamine D-tekort op te heffen. De ADH voor vitamine D (5 microgram oftewel 200 IE) in multivitaminepillen is gebaseerd op de absolute ondergrens om de ergste gebreksziekten te voorkomen, zoals rachitis (Engelse ziekte). Dit is echter volstrekt onvoldoende om een vitamine D-tekort op te heffen, en zeker niet om een vitamine D-spiegel te bereiken die optimaal is voor je immuunsysteem.

Om in de komende Covid-19 maanden een goede vitamine D-spiegel te bereiken en te behouden, raadt een groep artsen en wetenschappers nu aan om als gezonde volwassene een dagelijkse dosis van 100 microgram (4.000 IE) te slikken. Dit is een dagdosis die zeker veilig wordt geacht voor een langere duur. Dokter Fauci zelf slikt tegenwoordig zelfs 150 mcg (6.000 IE) per dag.