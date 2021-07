@geen koning | 22-07-21 | 22:37: En wat ik ook niet zo begrijp is het gebrek aan het bieden van keuzes om mensen over te halen. Ik was oorspronkelijk van plan het vaccin in het najaar te halen: in de zomer is het risico wat kleiner, en dan had ik een half jaar langer gehad om de effecten en risico's zich te laten uitkristaliseren.

Uiteindelijk heb ik me vanwege al dat gedoe met testen (testen voor een bruiloft, teststraten die plat liggen) en al het overlast wat dat geeft me toch maar laten 'dwingen' nu al voor het vaccin te gaan.

Ik volg de adviezen van ome Hugo goed op: informeer jezelf. Dus ik heb uitgebreid mijn onderzoek gedaan, Janssen, Pfizer, Moderna.

Uiteindelijk er voor gekozen om voor het Pfizer vaccin te gaan.

Komt ik bij de test locatie, blijken ze alleen te spuiten met Moderna. Ik heb nog even getwijfeld om rechtsomkeert te maken en een nieuwe afspraak te maken.

Slechtere bescherming, meer bijwerkingen, prettig dat ik wordt afgescheept met de B-kwaliteit.

Ok, achteraf had ik dat inderdaad in de bevestigingsmail kunnen lezen dat het Pfizer OF Moderna was, maar waarom heb ik verdomme geen keuze gekregen, en inzicht toen ik de afspraken plande?

In iets breder verband: als je mensen wil overhalen biedt je ze vrij de keuze. Ben je bang dat Gates je een chip inspuit? Waarom kun je dan niet kiezen voor Sputnik of Sinovac? Bang voor mRNA? Kies voor Astra of Janssen. Bang voor trombose? Dan ga je juist voor een van de mRNA vaccins.

Ik dacht dat het idee was dat ze de vaccinatiebereidheid zo hoog mogelijk wilden krijgen, en daarbij vraag ik me wel af of mensen het vaccin wat jij voor hun uitkiest op te dringen de beste methode is.