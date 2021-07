Ik snap er niets van. Kan iemand mij uitleggen hoe dat zit?

1) Jort Kelder is niet echt een journalist, al wil die af en toe zichzelf wel zo noemen. Het is gewoon een (irritante volgens mij) programma-maker. Toch?

2) Het gaat om een spotje in de zendtijd voor politieke partijen van het Fvd. Dat is een reclameblok, geen actualiteiten/achtergrond/... programma.

3) Als het maken van een d66/Kaag-reclame in reguliere zendtijd op kosten van de publieke omroep geen enkel probleem is voor de journalistieke integriteit, hoe kan dan het maken van nietszeggende reclamespotjes op eigen kosten dat wel zijn?

4) Henk Otten heeft een andere aanpak in de campagne gebruikt dan Jort en Thierry. So what?

5) Is Jort nou echt de enige programmamaker die een politieke partij financieel steunt?