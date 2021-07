Ophef over de journalistieke onafhankelijkheid van Jort Kelder is een beetje als ophef over dat er geen vlees in de producten van de Vegetarische Slager zit. Maar het wordt toch wel leuk nu de NPO zich er een beetje ongemakkelijk probeert uit te wurmen. Jort Kelder presenteert namelijk al 100 jaar programma's op de NPO en schuift tevens ook al 100 jaar aan bij (soms dezelfde) programma's op de NPO om aan de mensen bij de NPO uit te leggen hoe alles zit. Dit, terwijl Jort Kelder eigenlijk nergens verstand van heeft en een goede vriend is van Mark Rutte en een goede hans van Thierry Baudet. Nu blijkt dat Jort Kelder uit eigen zak "een redacteur" (die anoniem blijft in dit verhaal, raar, zou het soms Tijn Visser zijn?, red.) heeft betaald om filmpjes te maken van de campagne van de FvD in 2017. Dus terwijl Jort Kelder aan talkshowtafels zat uit te leggen dat Baudet zo'n frisse campagne voerde, droeg hij uit eigen zak bij aan die campagne. En dat is helemaal prima van Jort Kelder, aldus Jort Kelder in een podcast van Jort Kelder op de NPO, waar de NPO reclame voor maakte. Maar nu niet meer (podcast is daarrr nog te beluisteren, skippen naar 18m45s). Benieuwd hoe die arme NPO Ombudsman dit nou weer goed gaat praten.

Verwijderd!

Sorry sorry sorry?

Ging vermoedelijk om dit soort video's

Sigrid Kaag eat your heart out!