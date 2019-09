Privékwestie, kent u die uitdrukking? Wij kennen hem nog wel, het was de reactie van de D66-woordvoering toen via uw eigenste weblog uitlekte dat Alexander Pechtold zijn geschonken penthouse niet bij het geschenkenregister van de Tweede Kamer had gemeld. De term privékwestie is vandaag in het nieuws dankzij de woordvoerder van Thierry Baudet. Baudet heeft namelijk, net als Alexander Pechtold in 2016, ten minste twee vluchten in de privéjet van Suit Supply-miljonair Fokke de Jong niet opgegeven in het geschenkenregister van de Tweede Kamer. Dit, terwijl Henk Otten hem nog zó gewaarschuwd had, aldus Henk Otten volgens Henk Otten op de WhatsApp van Henk Otten. Maar dat is volgens FvD allemaal een privékwestie, net als de privéfoto van De Jong, ex-Buitenhofstagiair Jort Kelder en de Jeune Premier van de Renaissancevloot en een privékiekje uit Club Lio ("alleen maar kutmuziek"). Benieuwd met wat voor privékwesties HP/De Tijd Henk Otten binnenkort nog meer naar buiten komt.

UPDATE: Reaguurder spot vierde man op foto: ex-vvd-Kamerlid Joost Taverne.



Hee kijk nou, een oud tweetje

En nog een tweetje!

Aanranderspartij GroenLinks doet ook duit in het zakje