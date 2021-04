Wij mogen vanavond extra laat opblijven omdat we niets willen missen van het optreden van de bekende journalist Jort Kelder in het televisieprogramma De Vooravond op NPO1. Jort Kelder heeft niet alleen heel erg veel verstand van wetenschap (hij heet niet voor niets eigenlijk Dr. Kelder, wat staat voor doctor Kelder), maar ook nog van corona en ook nog van Mark Rutte. Jort Kelder heeft Mark Rutte zelfs een keer een uur lang geïnterviewd op de radio. De afgelopen maand heeft Mark Rutte weer eens allerlei dingen meegemaakt, en nu gaat Jort Kelder aan de televisiekijkers uitleggen hoe het daarmee zit. Geweldig natuurlijk en dan KUNT U HIER OOK NOG EENS LIVE MEEKIJKEN. Voor iedereen die daartoe niet in staat is, houden wij in dit topic alles bij.

UPDATE: Het begint! De show wordt geïntroduceerd door iemand, die niet Jort Kelder is. Hij praat met iemand anders (ook niet Jort Kelder). Erg vervelend, want dit gaat allemaal af van de zuivere spreektijd van Jort Kelder.

UPDATE: Gelukkig, Jort Kelder zit wel meteen aan tafel. Maar hij mag nog steeds niets zeggen. Iemand anders is nu het internet van gisteren aan het voorlezen.

UPDATE: Jort Kelder geeft commentaar op de weggebrande plantjes op de trap in Utrecht. Hij noemt het 'kunst op zich'.

UPDATE: Er wordt een video afgespeeld over het nieuws van de afgelopen maand, met opvallend weinig beeld (geen) van Jort Kelder.

UPDATE: Iemand krijgt het woord, over zwemmen. Jammer!

UPDATE: Duurt lang. Wij willen Jort Kelder.

UPDATE: Eindelijk. Het fragment van Jort Kelder. Het gaat over Koning Willem-Alexander en zijn familie.

UPDATE: Jort Kelder vertelt iets over het autootje. Hij grapt dat vader en dochter de auto aan het ontgroeien zijn. Jort Kelder vertelt nu een leuke anekdote over dat hij op de radio was. Volgens hem zat er veel spanning op Koningsdag.

UPDATE: Jort Kelder wordt even onderbroken door de presentatrice.

UPDATE: De conclusie van Jort Kelder is dat wij te veel vragen van de Koninklijke Familie. Dat vindt hij jammer. Volgens hem is Prinses Alexia wel een talent.

UPDATE: Een man die ook aan tafel zit, mag nu ook iets zeggen over het Koningshuis. Nu is het stukje Jort Kelder alweer afgelopen en gaan we weer naar iets anders kijken waar Jort Kelder niks mee te maken heeft.

UPDATE: Jort Kelder stelt nu een vraag die hij zelf interessant vindt, over de notulen van de ministerraad. 'Hoe letterlijk zijn die notulen?' Ze zijn niet letterlijk.

UPDATE: Opnieuw wordt de uitzending opgehouden door een gesprek met iemand anders dan Jort Kelder, die nogal lang van stof lijkt te zijn.

UPDATE: Jort Kelder stelt nu een vraag over een poging om Kuipers en Gommers te sensibiliseren. Hij vindt het 'echt schokkend hoor' dat de avondklok niet gewerkt zou hebben. Hij heeft begrepen dat een van de eerste appjes die Hugo de Jonge heeft gestuurd was dat de beste bijwerking van het vaccin is dat Gommers zijn mond zou houden. Jort Kelder moet lachen na deze onthulling van Jort Kelder. Nu begint iemand anders weer te praten.

UPDATE: Jort Kelder maakt een grapje over dat hij ook bij Op1 werkt.

UPDATE: Jort Kelder zegt nu iets over de afgelopen maand. Hij vindt het de maand van de grote woorden.

UPDATE: Jort Kelder is volgens Jort Kelder erg nuchter en rationeel ingesteld. Hij vond de notulen van de ministerraad erg meevallen. Jort Kelder benadrukt nog een keer dat hij nogal nuchter naar de dingen kijkt. Nu komt er een filmpje tussendoor.

UPDATE: Jort Kelder vraagt wat de afgelopen maand heeft opgeleverd. Hij geeft zelf antwoord dat het in ieder geval het rapport van Tjeenk Willink heeft opgeleverd.

UPDATE: Jort Kelder leest nu een zinnetje voor, dat volgens Jort Kelder erg belangrijk is. Hij denkt dat het lastig is om het vertrouwen terug te krijgen. Nu stelt de presentator opeens een vraag aan iemand anders.

UPDATE: Nu praat iedereen een beetje door Jort Kelder heen, maar pakt hij toch slim het woord. Hij denkt dat de andere partijen gefrustreerd zijn dat Mark Rutte vier keer de verkiezingen heeft gewonnen. Hij zal niet zeggen dat de andere partijen ondemocratisch zijn, maar hij denkt dat er een kloof is tussen de burgers en die politieke partijen.

UPDATE: Jort Kelder heeft de column van Paul Scheffer niet gelezen, maar dat hoeft ook niet, want Jort Kelder weet er zelf genoeg van. Jort Kelder gelooft niet dat er veel onvrede was over Mark Rutte. En hij zegt dat de Tweede Kamer een ongelooflijk blok boter op zijn hoofd heeft.

UPDATE: Iemand anders aan tafel krijgt nu het woord om te zeggen dat hij zich niet in de discussie wil mengen. Dat lijkt ons erg verstandig, want Jort Kelder zat er net lekker in.

UPDATE: Jort Kelder vraagt wat het scenario wordt. Hij geeft nu antwoord dat Jesse Klaver mee wil regeren. Hij wijst op de radicale mensen in GroenLinks. Volgens Jort Kelder is Mark Rutte verslaafd aan de politiek. Jort Kelder heeft één mededeling over Mark Rutte: hij gaat niet weg.

UPDATE: Nu gaat iemand anders aan tafel het hebben over een Kamerlid.

UPDATE: Jort Kelder noemt Volt sterk, hij vindt 'bijna alle vrouwelijke woordvoerders' 'ijzersterk'. Maar nu lijkt het item met Jort Kelder alweer voorbij en komt er een filmpje. Hopelijk mag Jort Kelder zich nog wel met die andere dingen bemoeien.

UPDATE: Hee die jongen uit die video kennen wij ergens van, uit een tent ofzo.

UPDATE: Net een heel gesprek over de Super League zonder dat Jort Kelder aan het woord kwam.

UPDATE: Jort Kelder gaat ook naar Ahoy met Op1 vanwege het Songfestival. Hij weet niet of hij zich daarop verheugt. De uitzending gaat dan niet per se over het Songfestival.

UPDATE: Nu is het afgelopen. De presentator gaat de uitzending afsluiten met twee muzikanten. Wat hebben we veel geleerd hè lieve mensen.