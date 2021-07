Toch gek. Afgelopen januari was de NPO-film over Sigrid Kaag op de NPO helemaal geen probleem omdat er volgens de NPO altijd streng wordt toegezien op het handhaven van journalistieke normen bij de NPO en werd de propagandafilm verdedigd als "een zuiver journalistiek product". Maar nu helemaal niemand buiten de NRC-redactie dat nog gelooft, zijn de toezichthouders van de NPO opeens veranderd in Chef Gaan We Niet Over en Directeur Valt Buiten Onze Opdracht. Het Commissariaat voor de Media schreef in het jaarverslag over 2020 letterlijk dat het erop toeziet dat redacties "onafhankelijk van politieke en commerciële belangen" werken, maar klaagt er nu opeens over dat het er geen toezicht op kan houden dat redacties onafhankelijk van politieke en commerciële belangen werken: "Op dit moment biedt de Mediawet onvoldoende handvatten voor toezicht op de naleving van de redactiestatuten. Hierover is het Commissariaat met de demissionair minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media in gesprek." Ja kom nou.

Fake news kennelijk