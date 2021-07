Het is precies wat je al dacht.

Die emails ademen een sfeer van samen als één gezellige groep een geweldig product in elkaar knutselen. Nergens krijg je het idee dat er enig verschil is tussen de positie van Team Kaag en de positie van de filmmakers. Ze deden alles gezellig samen. Er was immers één gezamenlijk doel: Kaag op het schild hijsen.

En nu wordt dat, nota bene in een pamflet dat als verdediging wordt opgevoerd, letterlijk bevestigd:

"Dat krijg je allemaal niet mee als je denkt dat alle interactie dat ene mailtje is geweest. Er zijn hele gesprekken over gevoerd."

En wat was dan de toon van die gesprekken? Was die fundamenteel anders dan de harmonische toon die uit alle email-correspondentie als een zoete melodie tot ons komt? Waren die gesprekken telkens onderhandelingen, wat al bedenkelijk zou zijn, of gezellige gesprekjes over hoe ze samen het volgende item filmisch zouden gaan aanpakken om het beeld maximaal af te kunnen stemmen op het gezamenlijke doel?

En dat ze inmiddels, of altijd al, ziende blind zijn, blijkt wel uit hun schildering van het gordel-incident.

"Dat gedoe met die gordel is niet een bewijs dat ze invloed hebben uitgeoefend."

Que? Je was bereid om op verzoek de werkelijkheid geweld aan te doen, om te liegen en te bedriegen, om ons een werkelijkheid te tonen die gemanipuleerd was, maar dat is niet het overtuigende bewijs dat je je liet beïnvloeden? Dat het uiteindelijk niet door is gegaan, die vervalsing, was enkel omdat het nagenoeg onmogelijk was en een fortuin zou gaan kosten. Als het weinig had gekost had je het gewoon gedaan, toch?

Het is precies wat je al dacht.